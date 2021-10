Nokia 'tijolão' de volta? Marca vai lançar nova versão do aparelho

Falar em nostalgia para os millenials envolve, quase sempre, a lembrança de um celular icônico: o Nokia tijolão, ou, em termos técnicos, o modelo 6310. Para comemorar os vinte anos desde o primeiro lançamento do produto, a marca vai trazer uma nova versão do celular em 2021, bastante parecida com a original. Inclusive, o novo lançamento terá o icônico “jogo da cobrinha”.

A HMD Global, fabricante dos aparelhos da Nokia, disse que o telefone deve ter a aparência da versão original, trazendo ainda a longa duração de bateria (que podia durar semanas na era pré-smartphone).

Contudo, o novo modelo deve ter mudanças sutis para marcar a evolução dos últimos 20 anos, como botões maiores e um menu ampliado para facilitar a leitura. Além disso, contará com uma única câmera, na parte de trás do celular.

Segundo informações divulgadas pelo Daily Mail, a tela também será maior, de 2,8 polegadas (a original tinha 1,8 polegada) e estará à venda por 59,99 libras, o que dá mais ou menos 452 reais.

O telefone poderá ser recarregado usando um cabo USB e usado ativamente por 19 horas, segundo o site da Nokia. E estará disponível em duas cores: verde e amarelo.

Um porta-voz da HMD Global afirmou à imprensa que a ideia é trazer um aparelho "que foi reimaginado para atender às necessidades do consumidor atual".

A versão original do Nokia 6310 foi lançada em 2001 e o modelo ganhou uma "versão atualizada" no ano seguinte, com o 6310i. A produção do celular foi encerrada apenas em 2005.