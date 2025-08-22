Nokia entra com ação judicial contra Paramount por patentes de streaming de vídeo

A Nokia entrou com uma ação judicial contra a Paramount Skydance no tribunal federal de Delaware, nos Estados Unidos, alegando que diversos serviços de streaming da companhia, incluindo Paramount+, Pluto TV e BET+, infringem suas patentes relacionadas à tecnologia de codificação e decodificação de vídeos, segundo documentos divulgados nesta sexta-feira, 22.

A empresa finlandesa também apresentou queixa similar no Brasil na última quinta-feira, 21.

A disputa envolve 13 patentes que, segundo a Nokia, permitem a compressão de arquivos de vídeo para transmissão digital. A empresa afirmou que tentou negociar uma licença com a Paramount desde 2022, sem sucesso, e agora busca danos monetários não especificados.

Outros processos da Nokia

Além da Paramount, a Nokia processou outras empresas de tecnologia este ano, incluindo Acer, Asus e Hisense, por violação de suas patentes de streaming de vídeo. Disputas anteriores com Amazon e HP foram resolvidas de forma confidencial.

A Nokia afirmou em comunicado: “Nossa preferência é evitar litígios, mas a Paramount nos deixou sem escolha”. Até o momento, os porta-vozes da Paramount não comentaram oficialmente sobre o caso.