Nokia entra com ação judicial contra Paramount por patentes de streaming de vídeo

Ação nos EUA faz parte de uma série de processos da Nokia contra empresas de tecnologia

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 18h49.

A Nokia entrou com uma ação judicial contra a Paramount Skydance no tribunal federal de Delaware, nos Estados Unidos, alegando que diversos serviços de streaming da companhia, incluindo Paramount+, Pluto TV e BET+, infringem suas patentes relacionadas à tecnologia de codificação e decodificação de vídeos, segundo documentos divulgados nesta sexta-feira, 22.

A empresa finlandesa também apresentou queixa similar no Brasil na última quinta-feira, 21.

A disputa envolve 13 patentes que, segundo a Nokia, permitem a compressão de arquivos de vídeo para transmissão digital. A empresa afirmou que tentou negociar uma licença com a Paramount desde 2022, sem sucesso, e agora busca danos monetários não especificados.

Outros processos da Nokia

Além da Paramount, a Nokia processou outras empresas de tecnologia este ano, incluindo Acer, Asus e Hisense, por violação de suas patentes de streaming de vídeo. Disputas anteriores com Amazon e HP foram resolvidas de forma confidencial.

A Nokia afirmou em comunicado: “Nossa preferência é evitar litígios, mas a Paramount nos deixou sem escolha”. Até o momento, os porta-vozes da Paramount não comentaram oficialmente sobre o caso.

