Eleições 2026: quem lidera as últimas pesquisas para Senado em São Paulo?

A um dia do primeiro turno das eleições 2026, marcado para este domingo, 4, a disputa pelo Senado segue acirrada em São Paulo. Neste ano, cada eleitor poderá votar em dois candidatos diferentes — em uma renovação de 54 das 81 cadeiras do Senado — e não será possível escolher o mesmo nome duas vezes.

Datafolha

Segundo a última pesquisa do Datafolha, divulgada na quinta-feira, 1º, Marina Silva (Rede) aparece numericamente à frente, com 16% das intenções de voto. André do Prado (PL) e Simone Tebet (PSB) têm 15% cada, enquanto Guilherme Derrite (PP) registra 14%.

Na comparação com a pesquisa de 24 de setembro, Marina oscilou de 15% para 16%. André do Prado passou de 12% para 15%, Simone Tebet foi de 14% para 15% e Derrite, de 12% para 14%.

Marina Silva (Rede): 16% (eram 15% em 24/09)

André do Prado (PL): 15% (eram 12%)

Simone Tebet (PSB): 15% (eram 14%)

Guilherme Derrite (PP): 14% (eram 12%)

Geraldo Rufino (Podemos): 2% (eram 3%)

Salles (Novo)*: 2% (eram 4%)

Marcio Alves (UP): 2% (eram 2%)

Soninha Francine (Cidadania): 2% (eram 2%)

Maíra de Souza (UP): 2% (eram 2%)

Guto Schiavetto (Missão): 2% (eram 2%)

Dra Eliana Ferreira (PSTU): 1% (eram 2%)

William Teixeira (Agir): 1% (era 1%)

Ednelson Cesaretti (PCO): 1% (era 0%)

Petter Maahs (PCB): 0% (era 0%)

Weller Gonçalves (PSTU): 0% (era 0%)

Em branco/nenhum: 12% (eram 14%)

Indecisos: 12% (eram 15%)

A pesquisa foi contratada pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo. O Datafolha entrevistou 1.204 pessoas em 35 municípios entre 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número RJ-02070/2026.

Quaest

Já a pesquisa Quaest, divulgada na última terça-feira, 29, mostra um cenário distinto. Em São Paulo, Guilherme Derrite (PP) aparece numericamente à frente, com 18% das intenções de voto. Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) têm 15% cada, enquanto André do Prado (PL) registra 12%. Na sequência aparecem Salles (Novo), com 3%; Geraldo Rufino (Podemos), Soninha Francine (Cidadania), Dra. Eliana Ferreira (PSTU), Maíra de Souza (UP), Guto Schiavetto (Missão) e Marcio Alves (UP), com 1% cada. Os demais candidatos têm 0%.