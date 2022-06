Onde assistir o jogo Itália x Argentina hoje, quarta-feira, 1; veja o horário

A Itália e Argentina se enfrentam nesta quarta-feira, 1º, às 15h45, no estádio de Wembley, em Londres. A partida é válida pela final do Troféu Artemio Franchi, a Finalíssima, o confronto entre o campeão da Eurocopa e o campeão da Copa América.

A partida marca o retorno da competição após 29 anos. A última edição do troféu aconteceu em 1993 e a Argentina liderada pelo atacante Diego Maradona venceu a Dinamarca. A Albiceleste tem a chance de vencer mais uma vez este ano.

Fora da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva, a Itália pode usar o jogo como redenção e caminhada para a reconstrução do próximo ciclo do mundial. Já para a Argentina, a partida será um bom teste para os hermanos em ano de Copa e a chance de Lionel Messi levantar o segundo troféu pela seleção.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Itália x Argentina hoje?

O jogo desta quarta-feira às 15h45 entre Itália x Argentina terá transmissão ao vivo da ESPN e Star+

O que é e quem vai jogar a Finalíssima?

A competição acontece entre o vencedor da Eurocopa e da Copa América em uma partida única. Quem sair vitorioso da partida leva o troféu. A competição é uma espécie de Supercopa Intercontinental de seleções.

A Finalíssima já teve duas edições, em 1985 e 1993. Na primeira edição, a França venceu o Uruguai e foi campeã. Em 1993, quem saiu vencedor foi a seleção sul-americana. A Argentina venceu a Dinamarca e levou a taça.

A Uefa e Conmebol decidiram retomar a competição após acordo assinado em setembro de 2021. As entidades garantira, que haverá mais edições do confronto entre seus respectivos campeões, sendo realizado a cada quatro anos.

