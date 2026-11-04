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Neve Campbell confirma retorno como Sidney Prescott em 'Pânico 8'

Após o sucesso de "Pânico 7", Sidney Prescott tem presença garantida no próximo capítulo da franquia de terror

'Pânico 8': Sidney Prescott tem presença garantida no próximo capítulo da franquia de terror (Reprodução / Paramount)

'Pânico 8': Sidney Prescott tem presença garantida no próximo capítulo da franquia de terror (Reprodução / Paramount)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 12h01.

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Neve Campbell confirmou que voltará a interpretar Sidney Prescott em "Pânico 8". A atriz revelou a participação em entrevista à Associated Press, ao falar sobre seus próximos projetos. O longa segue em desenvolvimento pela Spyglass Media.

“Eu estarei nele”, afirmou Campbell. Apesar da confirmação da atriz, outros detalhes da história permanecem sob sigilo.

Campbell interpreta Sidney desde "Pânico", lançado em 1996, e participou de seis dos sete filmes. Sua ausência ocorreu em "Pânico 6", de 2023, após uma divergência sobre o cachê.

O que já se sabe sobre 'Pânico 8'?

O roteiro será assinado pelas irmãs Lilla e Nora Zuckerman, que trabalharam como showrunners de "Poker Face". A dupla também tem passagens por "Agentes da S.H.I.E.L.D.", "Suits", "Fringe" e "Filho Pródigo".

A direção segue sem um nome anunciado. Segundo o TheWrap, Kevin Williamson, responsável por dirigir o sétimo filme e um dos criadores da franquia, passará a atuar como produtor na continuação.

Retorno acontece após recorde de bilheteria

A confirmação chega após o desempenho de "Pânico 7", lançado neste ano. Segundo o Box Office Mojo, o longa arrecadou US$ 208 milhões no mundo, tornando-se o filme de maior bilheteria da série. A abertura global somou US$ 97,2 milhões, outro recorde da franquia.

O sétimo capítulo recolocou Sidney no centro da trama. Agora casada e usando o sobrenome Evans, a personagem precisa proteger a filha, Tatum, que se torna alvo de Ghostface. O elenco também contou com os retornos de Courteney Cox e Matthew Lillard.

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