'Black Doves': o que esperar da 2ª temporada da série da Netflix com Keira Knightley?

A vida dupla de Helen Webb vai ficar ainda mais complicada na segunda temporada de "Black Doves", que estreia nesta quinta-feira, 5, na Netflix. A espiã vivida por Keira Knightley está prestes a se tornar a esposa do primeiro-ministro britânico — e continua vazando segredos do governo para a organização clandestina que a recrutou.

A segunda temporada de "Black Doves" terá seis episódios, todos disponibilizados de uma vez na Netflix.

Qual é a trama da segunda temporada?

Na segunda temporada de "Black Doves", Helen (Keira Knightley) terá de conciliar sua atuação como espiã com a chegada do marido, Wallace (Andrew Buchan), ao cargo de primeiro-ministro britânico. A proximidade com o poder amplia seu acesso a informações do governo e aumenta o risco de ter sua identidade descoberta.

A situação se complica quando Reed (Sarah Lancashire), sua chefe na organização, se torna alvo de uma conspiração e desaparece. Sem sua principal aliada profissional, Helen volta a contar com Sam (Ben Whishaw) para investigar o que está acontecendo dentro dos Black Doves.

Sam também carrega problemas: após enfrentar a prisão, o assassino aceita um acordo com um homem misterioso para recuperar a liberdade. A investigação reunirá a dupla com antigos aliados e inimigos, enquanto as escolhas do passado ameaçam as pessoas que eles querem proteger.

Neve Campbell e Ambika Mod entram no elenco

Entre as novidades está Neve Campbell, de "Pânico", que interpreta Cecile Mason, enviada americana para assuntos de defesa. Ambika Mod, de "Um Dia", será Laila, agente dos Black Doves designada para ajudar Helen em uma missão.

Babou Ceesay viverá o Sr. Conteh, executivo da organização cujas intenções despertam suspeitas. Já Sam Riley interpretará Patrick, representante de um grupo misterioso que oferece uma saída para Sam.

O elenco ganha ainda Sylvia Hoeks, como Katia Chernov; Goran Kostić, como Alexi Chernov; e Samuel Barnett, como Jerry. Entre os retornos estão Kathryn Hunter, Ella Lily Hyland e Gabrielle Creevy, nos papéis de Lenny, Williams e Eleanor.

Veja o trailer da segunda temporada de 'Black Doves'