Previsão do tempo: 8 estados em alerta laranja para extremos climáticos

Em tempos de extremos climáticos, oito estados do Brasil e o Distrito Federal estão em alerta laranja – que significa "perigo" – para chuvas intensas, tempestades e onda de calor nesta terça-feira, 13, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet.

No Norte, Sul e São Paulo, as chuvas podem chegar a 100 milímetros por dia, com ventos de até 100 km por hora e, em alguns locais, com queda de granizo. Já os quatro estados do Sudeste estão em perigo para altas temperaturas, segundo o instituto (veja mais abaixo).

Tempestade e chuvas intensas

O alerta laranja de tempestade, válido até as 23h59 desta terça, atinge os estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Ventos de até 100 km/h, até 100 mm/dia de chuva e queda de granizo são esperados. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. As áreas afetadas são:

Paraná: Metropolitana de Curitiba;

Santa Catarina: Vale do Itajaí, Norte Catarinense e Grande Florianópolis;

São Paulo: Itapetininga e Litoral Sul Paulista.

Acre e Amazonas estão em alerta laranja para chuvas intensas. Há possibilidade de ventos de até 100 km por hora e até 100 milímetros de chuva por dia. O aviso é válido até 23h59 desta terça e atinge os estados nas seguintes regiões:

Acre: Vale do Acre e Vale do Juruá;

Amazonas: Sudoeste Amazonense e Sul Amazonense.

O que fazer em caso de tempestades e chuvas intensas?

desligar aparelhos elétricos e até o quadro geral de energia nas regiões de maiores riscos;

para quem mora em encostas, a orientação é estar atento e sempre ficar em local abrigado;

em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas;

não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda durante vendaval;

em caso de inundações, proteger os pertences com sacos plásticos;

evite enfrentar o mau tempo.

Onda de calor

Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo estão em alerta laranja, de perigo, para onda de calor. O aviso é válido até 23h59 de quarta-feira (14). Segundo o Inmet, a temperatura fica 5 °C acima da média por um período de até 5 dias, com risco à saúde, nas seguintes regiões:

Espírito Santo: Sul Espírito-santense.

Minas Gerais: Sul/Sudoeste de Minas, Zona da Mata e Campo das Vertentes;

Rio de Janeiro: Sul Fluminense, Noroeste Fluminense, Baixadas, Centro Fluminense, Metropolitana do Rio de Janeiro e Norte Fluminense;

São Paulo: Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, Macro Metropolitana Paulista, Araraquara, Bauru, Vale do Paraíba Paulista, Metropolitana de São Paulo, Itapetininga e Litoral Sul Paulista;

Sinais de alerta e como se proteger

O calor extremo pode impactar a saúde de toda a população, em especial os mais vulneráveis: idosos, crianças, diabéticos, gestantes, pessoas em situação de rua e pessoas com problemas renais, cardíacos, respiratórios ou de circulação. Os principais sinais de alerta, segundo o Ministério da Saúde, são:

transpiração excessiva;

fraqueza;

tontura;

náuseas;

dor de cabeça;

cãibras musculares;

diarreia.

Para atenuar os impactos das ondas de calor, o Ministério da Saúde recomenda a manutenção de ambientes frescos, com o uso de ventiladores e ar-condicionado sempre que possível, e hidratação constante. Veja outras orientações:

usar roupas leves, de cores claras e de tecidos que permitem a transpiração;

evitar bebidas alcoólicas ou com cafeína, que podem aumentar a desidratação;

planejar atividades ao ar livre para os horários mais frescos do dia, como de manhã cedo ou no final da tarde;

preferir alimentos leves e de fácil digestão, como frutas e saladas, evitando refeições pesadas que exigem mais energia para serem digeridas;

sempre que possível, feche as cortinas durante os períodos mais quentes do dia e abra as janelas durante a noite para refrescar a casa.

Entenda os tipos de alerta e suas cores

O Inmet classifica os alertas meteorológicos por cores (amarelo, laranja ou vermelho), a depender do nível de perigo. Saiba mais abaixo:

Alerta amarelo - Perigo potencial: Situação meteorológica potencialmente perigosa. Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário.

Alerta laranja - Perigo: Situação meteorológica perigosa. Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades.

Alerta vermelho - Grande perigo: Situação meteorológica de grande perigo. Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e os possíveis riscos. Siga as instruções e conselhos das autoridades em todas as circunstâncias e prepare-se para medidas de emergência.