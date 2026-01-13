Previsão do tempo: 8 estados em alerta laranja para extremos climáticos

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 12h15.
Em tempos de extremos climáticos, oito estados do Brasil e o Distrito Federal estão em alerta laranja – que significa "perigo" – para chuvas intensas, tempestades e onda de calor nesta terça-feira, 13, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet.
No Norte, Sul e São Paulo, as chuvas podem chegar a 100 milímetros por dia, com ventos de até 100 km por hora e, em alguns locais, com queda de granizo. Já os quatro estados do Sudeste estão em perigo para altas temperaturas, segundo o instituto (veja mais abaixo).
O alerta laranja de tempestade, válido até as 23h59 desta terça, atinge os estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Ventos de até 100 km/h, até 100 mm/dia de chuva e queda de granizo são esperados. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. As áreas afetadas são:
Acre e Amazonas estão em alerta laranja para chuvas intensas. Há possibilidade de ventos de até 100 km por hora e até 100 milímetros de chuva por dia. O aviso é válido até 23h59 desta terça e atinge os estados nas seguintes regiões:
Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo estão em alerta laranja, de perigo, para onda de calor. O aviso é válido até 23h59 de quarta-feira (14). Segundo o Inmet, a temperatura fica 5 °C acima da média por um período de até 5 dias, com risco à saúde, nas seguintes regiões:
O calor extremo pode impactar a saúde de toda a população, em especial os mais vulneráveis: idosos, crianças, diabéticos, gestantes, pessoas em situação de rua e pessoas com problemas renais, cardíacos, respiratórios ou de circulação. Os principais sinais de alerta, segundo o Ministério da Saúde, são:
Para atenuar os impactos das ondas de calor, o Ministério da Saúde recomenda a manutenção de ambientes frescos, com o uso de ventiladores e ar-condicionado sempre que possível, e hidratação constante. Veja outras orientações:
O Inmet classifica os alertas meteorológicos por cores (amarelo, laranja ou vermelho), a depender do nível de perigo. Saiba mais abaixo:
Alerta amarelo - Perigo potencial: Situação meteorológica potencialmente perigosa. Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário.
Alerta laranja - Perigo: Situação meteorológica perigosa. Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades.
Alerta vermelho - Grande perigo: Situação meteorológica de grande perigo. Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e os possíveis riscos. Siga as instruções e conselhos das autoridades em todas as circunstâncias e prepare-se para medidas de emergência.