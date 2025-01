Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre comédia e ficção científica, documentários e séries, o primeiro final de semana do ano está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, estreia da segunda temporada do reality show nacional Ilhados com a Sogra. Já no MUBI, estreia do filme A Besta, de Bertand Bonello, onde Gabrielle (Léa Seydoux) viaja por suas vidas passadas, enfrentando um amor eterno.

O Truque do Amor (Netflix)

Afundados em dívidas, dois irmãos bolam um plano para enganar uma herdeira milionária e salvar a casa em Nápoles, mas o amor logo complica o esquema todo.

Ilhados com a Sogra (Netflix)

Isolados em uma ilha paradisíaca, novos casais e suas sogras enfrentam desafios e vivem experiências transformadoras em busca de um grande prêmio em dinheiro.

O Homem que Quer Viver para Sempre (Netflix)

Até onde você iria para viver para sempre ou, pelo menos, retardar o envelhecimento? Neste documentário instigante, Chris Smith (Fyre Festival: Fiasco no Caribe, Onda de 100 Pés) apresenta Bryan Johnson, um homem determinado a desafiar o tempo. Com práticas controversas e uma rotina de bem-estar fora do comum, O Homem que Quer Viver para Sempre revela os sacrifícios e as consequências da busca pela juventude eterna, que impactam não apenas sua vida, mas também as de quem está ao seu redor.

A Besta (MUBI)

Em um futuro em que as emoções são uma ameaça, A Besta, de Bertand Bonello, acompanha Gabrielle (Léa Seydoux) em uma viagem por suas vidas passadas, enfrentando um amor eterno. Visualmente impactante, mistura tragédia romântica, desastres naturais e perguntas existenciais sobre identidade e humanidade.

Doctor Who: Joy to the World (Star+)

Entre na TARDIS e embarque em uma jornada épica pelo tempo e espaço. Da primeira aventura do Doctor em 1963 até inúmeras regenerações, aqui você encontrará momentos icônicos, cenas de bastidores, conteúdo exclusivo e muito mais! Este é o destino definitivo para todas as coisas do Whoniverse.