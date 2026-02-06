Jennifer Garner tem uma empresa listada na bolsa. E a ação disparou 20%

A Once Upon a Farm, empresa de nutrição infantil orgânica da atriz Jennifer Garner, viu suas ações saltarem após a Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês). A companhia, que estreou no mercado público nesta sexta-feira, 6, negocia agora na bolsa de valores de Nova York sob o ticker “OFRM”. Garner interpretou Jenna Rink, a protagonista do filme De Repente 30, em 2004.

A abertura das ações foi de US$ 21 por unidade, alta de 16% em relação ao preço da oferta pública inicial. Durante a tarde, os papéis chegaram a subir 20%.

O IPO da empresa foi precificado na quinta-feira, 5, a US$ 18 por ação, dentro da faixa esperada de US$ 17 a US$ 19, e foram vendidas cerca de 11 milhões de ações, levantando US$ 197,9 milhões e avaliando a empresa em US$ 724 milhões.

A previsão é que os recursos sejam usados para reduzir dívidas, comprar novos equipamentos e financiar despesas corporativas gerais, segundo registro regulatório.

O que é Once Upon a Farm?

A companhia, fundada em 2015 por Cassandra Curtis e Ari Raz, vende alimentos orgânicos processados a frio, refrigerados, voltados para bebês e crianças, além de lanches infantis.

Em 2017, a atriz Jennifer Garner e o ex-CEO da Annie’s Homegrown, John Foraker, se juntaram como cofundadores. Garner integra o conselho da empresa e carrega o título formal de “Farmer Jen”, enquanto Foraker, a quem ela chama de “Grand Poobah of organic”, atua como CEO.

“Queremos alimentar desde bebês até crianças maiores, enquanto ajudamos a tornar a vida dos pais mais fácil”, disse Garner à CNBC.

A estreia da Once Upon a Farm ocorre em meio a um movimento crescente de consumidores e formuladores de políticas contrários a alimentos ultraprocessados, especialmente quando consumidos por crianças.

Um exemplo é o movimento “Make America Healthy Again”, liderado pelo Secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert Kennedy Jr., que ganhou apoio das chamadas “MAHA moms”, adeptas de suas opiniões sobre alimentos não saudáveis e vacinação infantil.

A mudança de comportamento prejudicou grandes empresas do setor alimentício, mas impulsionou o crescimento de marcas insurgentes como a Once Upon a Farm.

Em 2024, a empresa registrou vendas líquidas de US$ 156,8 milhões, alta de 66% sobre o ano anterior, embora as perdas tenham aumentado de US$ 17,6 milhões para US$ 23,8 milhões, de acordo com documentos regulatórios.

IPO no lugar de venda

A Once Upon a Farm é oficialmente uma empresa de benefício público e, segundo sua missão, busca “impulsionar mudanças sistêmicas na nutrição infantil”.

Foraker explicou que esse compromisso foi determinante para a escolha de abrir o capital, em vez de vender a empresa — uma decisão mais comum entre negócios emergentes de bens de consumo.

Apesar de Foraker relatar uma boa experiência com a General Mills após a compra da Annie’s em 2014, ele observou que muitas empresas do setor alimentício não cumprem promessas feitas às marcas que adquirem, nem respeitam suas missões.

No contexto mais amplo, espera-se um aumento de IPOs este ano, impulsionado por cortes nas taxas de juros e pelo acúmulo de empresas que hesitaram devido à volatilidade do mercado e ao temor de recessão.

Somente nesta semana, sete empresas abriram capital via IPOs, incluindo Bob’s Discount Furniture, segundo dados da Renaissance Capital obtidos pela CNBC.