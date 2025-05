O recado da Netflix com a exclusão de seus conteúdos interativos

A Netflix retirou do ar as duas últimas produções especiais interativas disponíveis na plataforma, sendo: o filme "Black Mirror: Bandersnatch" e o episódio "Kimmy vs. the Reverend", da série Unbreakable.

O filme estrelado por Fionn Whitehead, Will Poulter e Craig Parkinson foi lançado em 2018, e conta a história de um jovem programador, em 1984, desenvolvendo um jogo com diversos caminhos e finais possíveis. A duração, segundo a empresa, era de cerca de 1h30, mas podia ser maior para quem quisesse explorar todos os desfechos.

Já o episódio de Unbreakable foi lançado em maio de 2020, após o fim da série principal com 4 temporadas. A sinopse dizia: “Kimmy vai se casar, mas antes precisa impedir o plano maligno do Reverendo. Sua vez: o que ela deve fazer?”

A decisão da Netflix acontece em meio a reformulação na interface da plataforma, que começou a ser testada no último ano. Entretanto, a mudança gerou críticas negativas.

A remoção marca o fim oficial da era de conteúdo interativo da Netflix, que desde 2023 vem encerrando gradualmente essas produções. Em janeiro, foram removidos os títulos "Ranveer vs Wild with Bear Grylls" e "You vs. Wild".

Agora, a empresa concentra seus esforços em jogos para celular e na nuvem.

Nesse sentido, é válido destacar que alguns especiais, como os de Bear Grylls, já voltaram em versões mais simples — o que deixa no ar a possibilidade de Bandersnatch e Kimmy vs. the Reverend retornarem algum dia.