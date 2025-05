Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre comédia e suspense, séries e filmes, o final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, estreia de Para Sempre..., uma adaptação do romance de Judy Blume publicado em 1975, por Mara Brock Akil. Já no Max, estreia do filme nacional de terror A Herança.

Nonnas (Netflix)

Para honrar a memória da mãe falecida, um homem arrisca tudo e abre um restaurante italiano com um grupo de avós como chefs.

Para Sempre... (Netflix)

Para Sempre..., o revolucionário romance de Judy Blume publicado em 1975, será adaptado por Mara Brock Akil para uma nova geração. Nesta história épica, ambientada na Los Angeles de 2018, dois adolescentes negros exploram o amor e suas identidades ao longo da estranha jornada da primeira vez.

Angi: Crime e Mentira (Netflix)

Aos 35 anos, a estilista Ana Páez foi encontrada morta, nua e com a cabeça dentro de um saco plástico, em um apartamento em Barcelona no dia 19 de fevereiro de 2008. Como ela morreu? Foi um crime sexual ou uma brincadeira sádica que deu errado? Essas foram as primeiras hipóteses da polícia até Angi surgir. Esta minissérie documental revisita o que a mídia chamou de "o crime quase perfeito" e leva o olhar do público para a figura de María Ángeles Molina ("Angi") e seu passado com seu marido, Juan Antonio Álvarez Litben, que morreu de repente em 1996.

A Herança (Max)

Sempre há uma chance de recomeçar, mesmo depois de enfrentar o inferno. Uma herança inesperada e um crime dão a uma mulher injustiçada a oportunidade de transformar sua vida. Estrelado por Patricia Tavares, Barbara Branco, Jose Mata.

Um Homem Decente (Max)

A nova série original da HBO em seis partes, é um thriller psicológico envolvente e repleto de suspense que explora a ideia de que ninguém é realmente perfeito, já que toda rosa tem seus espinhos. Será que uma pessoa verdadeiramente "decente" — honesta, confiável e que segue as regras — desejaria voltar no tempo? Poderia haver algo que pesasse em sua consciência? Algo que ela lamenta, algo de que se envergonha.