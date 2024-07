Após crise em Tóquio, Simone Biles retorna aos Jogos Olímpicos com grande atuação

Com um excelente desempenho na trave, precedido por uma estrondosa ovação no pavilhão de Bercy, a americana Simone Biles retornou ao palco olímpico neste domingo, três anos depois de sofrer uma crise em Tóquio que a levou a abandonar a competição e ficar longe das competições por dois anos.

Essa renúncia foi um dos maiores alertas já dados sobre os problemas de saúde mental que afetam atletas de elite.

Na trave ela se despediu em Tóquio e na trave voltou neste domingo em Paris, na rodada de classificação por equipes, com uma performance de campeã que lhe rendeu 14,733 pontos.

Após a apresentação de suas companheiros de equipe Jordan Chiles, Hezly Rivera e Sunisa Lee, Biles, considerada a maior ginasta de todos os tempos por muitos, aproximou-se do aparelho, fez suas marcas de referência com o giz e sentou-se no tapete para esperar sua vez.

Olhos, câmeras e telefones se voltaram para ela. Usando o número 391, Biles subiu no aparelho e não hesitou nenhuma vez durante todo o exercício. Ela acertou em cheio nas piruetas, uniu os elementos com confiança e fez uma saída perfeita com um duplo mortal para trás. Ela sorriu quando levantou os braços e correu para abraçar sua treinadora, Cecile Landi, que pulava de alegria.

Biles retomou brilhantemente de onde parou em Tóquio, quando, depois de participar da fase classificatória, se retirou das finais por causa dos problemas mencionados acima. A ginasta ainda se recompôs para participar no último dia na trave e ganhou uma medalha de bronze, até agora seu último pódio olímpico.

A ginasta de Houston, de 27 anos, é a atual campeã mundial. Biles tem quatro medalhas olímpicas de ouro, uma de prata e duas de bronze, além de 30 medalhas de mundiais, sendo 23 de ouro.