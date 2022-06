Netflix: acidente durante produção de nova série deixa dois mortos no México

Atores e membros da equipe de uma série em produção pela Netflix, chamada "The Chosen One", se envolveram em um acidente de carro fatal nesta última quinta-feira, 16. Seis pessoas ficaram feridas e dois atores, Raymundo Garduño Cruz e Juan Francisco González Aguilar, morreram.

De acordo com o site de notícias Variety, o acidente não aconteceu durante as filmagens, e sim enquanto a equipe e o elenco iam de Santa Rosália até o aeroporto local. Eles estavam numa van que caiu e capotou na estrada.

"Estamos tristes em confirmar que dois membros do elenco faleceram após um trágico acidente no trânsito de Santa Rosalía para o aeroporto local", disse a Netflix em comunicado. "Nossos pensamentos estão com eles e suas famílias neste momento."

A investigação sobre o acidente está em andamento e as gravações foram temporariamente interrompidas.

Um amigo das vítimas, o escritor Rick Zazueta, foi ao Facebook afirmar que "a produtora Stacy Perskie e o diretor Everardo Gout são diretamente culpados" pelo acidente. Ele disse:

"Dois atores talentosos estão mortos. Isso não foi um acidente qualquer. O elenco reclamou abertamente sobre problemas logísticos e de transporte da produção, chamando-os de sem lógica, ignorantes e estúpidos. A van não tinha condições de transportar a equipe: pneus gastos, freios barulhentos, volante solto, nem todos os cintos de segurança funcionavam. Sinais de perigo facilmente identificáveis. Mas "o show deve continuar" e os atores se envolvem na arte e desejam trabalhar, então aceitam o risco com sonhos de ficarem famosos na Netflix, apesar da promessa de um cachê pequeno."

Zazueta ainda disse que atores de Hollywood negaram participar da série porque o salário era "menos de um terço do valor padrão". "Como a maioria recusou, eles foram buscar atores no sul da fronteira para pagar ainda menos", disse.

"The Chosen One" ("O Escolhido", em português) é baseado na história de quadrinhos "American Jesus", que conta a história de um menino de 12 anos que descobre que ele é a reencarnação de Jesus Cristo.

