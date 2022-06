Luva de Pedreiro desabafa em live e anuncia pausa nos vídeos

O criador de conteúdo digital Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, anunciou no domingo, 19, que irá fazer uma pausa na gravação e publicações de vídeos.

Iran virou um fenômeno na internet com vídeos curtos onde demonstra habilidade para dribles e chutes ao gol. Luva já chamou a atenção de Neymar, do filho de Cristiano Ronaldo e de diversos personalidades do mundo da bola.

Em uma live, Luva se mostrou irritado com as cobranças que têm sofrido e respondeu alguns seguidores que comentaram durante a transmissão ao vivo. "Estou pelos meus seguidores. O que meus seguidores falarem comigo aí... Tá ligado? Eu não bebo não, parceiro. Estou são. Tá ligado? Mas eu quero desabafar nessa p****. Estou de saco cheio, já", comentou.

O influenciador disse que iria ficar alguns dias sem postar vídeos para "esfriar a cabeça". "Ficam enchendo o saco do cara. Seguir essa p**** sozinho. Deus e meus fãs, mano. F***-se. O resto é o resto", completou Iran.

Nas redes sociais, seguidores do influenciar questionaram o que causou a insatisfação do influenciador. Alguns especularam que o jovem estaria insatisfeito com o seu empresário e a equipe de assessoria.

No inicio de junho, Luva de Pedreiro atingiu 14 milhões de seguidores no Instagram e superou o Flamengo, clube brasileiro com maior engajamento na rede. Iran também assistiu à final da Liga dos Campeões e foi convidado pelo Paris Saint Germain para conhecer Parque dos Príncipes.

O jovem gravou um vídeo no estádio fazendo gol de falta. O vídeo do brasileiro teve mais interações do que o anúncio da renovação do atacante Killian Mbappé.

Em abril, ele foi contratado pela Amazon para ser o garoto propaganda de esportes da plataforma de streaming.

Quem é o Luva de Pedreiro

Com mais de 17 milhões de seguidores no TikTok, Iran Ferreira de 20 anos nasceu no povoado de Tábua, no interior da Bahia. Com o bordão “receba” repetido por famosos (e até incorporado a memes), o baiano desenvolveu a própria fórmula dos conteúdos: vídeos curtos, feitos no campo de terra batida, no qual demonstra a habilidade para dribles e chutes ao gol. E a ascensão surpreendente chamou a atenção da própria rede de Mark Zuckerberg, que, pela primeira vez, passou a seguir um influenciador do país.

Na falta de oportunidade para jogar profissionalmente, o jovem de 20 anos decidiu gravar os vídeos para ajudar a família humilde. E de onde veio o apelido pelo qual ficou conhecido? Na inspiração em atletas da Europa, que usam luvas de inverno (substituídas pelas luvas construção, mais baratas). Se o acessório foi alvo de bullying no começou, após viralizar, se tornou marca registrada.

