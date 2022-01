Não acabou: Grey's Anatomy é renovada para 19ª temporada; veja detalhes

Mesmo ficando atrás de alguns sucessos, Grey's Anatomy é uma forte concorrente no quesito séries mais longas da história da televisão. E pelo visto, o drama de Meredith Grey, interpretado por Ellen Pompeo, não vai acabar tão cedo. A ABC anunciou nesta segunda-feira (10) que renovou a série de Shonda Rhimes para uma 19ª temporada e que também assinou um novo contrato de um ano para Ellen Pompeo continuar como a protagonista da série. Além disso, a emissora promoveu Pompeo de co-produtora executiva a produtora executiva da nova temporada – a produtora executiva Krista Vernoff permanecerá no comando da série como showrunner.

Assim como fez na época da renovação da 18ª temporada em maio de 2021, a ABC não está colocando a 19ª temporada como o final da saga ou até mesmo como um possível "final" da trajetória de Meredith – pelo menos por enquanto.

O site Deadline revelou no mês passado que as negociações de renovação entre a ABC e o estúdio de produção ABC Signature estavam em andamento para uma potencial 19ª temporada de Grey’s Anatomy e que Pompeo também havia sido abordada sobre ficar no programa por mais uma temporada. As negociações avançaram rapidamente e se resumiu ao fechamento de um acordo com Pompeo, que aconteceu na semana passada.

Pompeo, que nos últimos dois anos foi aberta sobre seu desejo de encerrar Grey's Anatomy e está planejando sua carreira pós-Grey, concordou em maio do ano passado com um contrato de um ano para a 18ª temporada. Dezoito temporadas depois, Grey's Anatomy continua sendo o número 1 da ABC.

Na semana passada, Pompeo admitiu que nunca imaginou que ainda estaria interpretando Meredith Grey 17 anos após a estreia da série na ABC em 2005. Na época em que a 18ª temporada de Grey’s entrou em hiato em dezembro – programada para retornar no final de fevereiro – Ellen revelou ao Business Insider que estava determinada a colocar "todos na mesma página" sobre o final do programa. A mãe de três filhos compartilhou que, embora ela não saiba como a história de Meredith vai terminar, ela quer que os espectadores a experimentem mais cedo ou mais tarde.

“Eu tenho tentado me concentrar em convencer todo mundo de que isso deveria acabar”, disse Ellen ao site. “Sinto que sou a super ingênua que fica dizendo: 'Mas qual será a história, que história vamos contar?' E todo mundo fica tipo, 'Quem se importa, Ellen?'”

“Grey’s Anatomy é um verdadeiro fenômeno, amado pelo público em todo o mundo. Pode ser ao vivo na ABC ou no Hulu ou globalmente no Disney+ ou Star+. Fica claro que os fãs não se cansam da brilhante criação de Shonda Rhimes”, afirmou Dana Walden, presidente de entretenimento da Walt Disney Television ao Deadline. “Temos uma enorme fé em Shonda, Krista Vernoff, Ellen Pompeo e toda a equipe criativa para desbloquear novas e não contadas histórias que continuarão a se concentrar na medicina moderna e abordar os problemas que moldam o mundo ao nosso redor."

De acordo com a ABC, a próxima temporada de Grey's Anatomy "explorá o mundo em constante expansão da medicina moderna através dos olhos dos personagens que retornam e dos novos integrantes". Os personagens que retornam são liderados por Meredith Grey, Miranda Bailey e Richard Webbers, interpretados pelos três restantes membros do elenco original de Grey's.

“Eu não poderia estar mais animada por poder continuar contando as histórias de Meredith, Bailey, Richard e todos os outros médicos do Grey Sloan Memorial por mais uma temporada”, afirmou Rhimes. “Este é um verdadeiro testemunho de Krista Vernoff, do elenco, da equipe e de todos os roteiristas que mantêm o público à beira de seus assentos semana após semana. E isso não seria possível sem as gerações de fãs incríveis que apoiaram Grey’s Anatomy por tantos anos. ”

Vernoff, que também atua como produtora executiva e showrunner no spinoff Station 19, foi roteirista e produtora executiva de Grey's Anatomy nas primeiras sete temporadas e retornou como showrunner na 14ª temporada. Depois da 17ª temporada com tema covid, que explorou o preço que a pandemia causou aos profissionais de saúde, Grey’s Anatomy voltou às suas raízes, concentrando-se em casos e relacionamentos médicos na atual décima oitava temporada, ambientada em um mundo pós-pandemia.

A série teve uma média de 12,8 milhões de espectadores nesta temporada, após 35 dias de exibição atrasada em todas as plataformas. Além disso, a série é um grande gerador de lucros para a Disney e está elevando o spinoff Station 19 por meio de um universo integrado e crossovers frequentes, ajudando a série a se tornar um grande sucesso, além de ficar apenas atrás de Grey's quando o assunto é o scrip mais bem avaliado da ABC.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy retorna à ABC em 24 de fevereiro em um evento de crossover com a Station 19.