Musk não quer herdeiros: bilionário afirma que não deixará empresas para filhos

Elon Musk, dono do Twitter, Tesla e Space X, revelou durante entrevista no Conselho de CEOs do The Wall Street Journal que não deixará suas empresas ou ações com direto a voto aos seus filhos.

“Definitivamente não sou da escola de dar automaticamente aos meus filhos alguma participação nas empresas, mesmo que eles não tenham interesse, inclinação ou capacidade de administrar a empresa. Eu acho que é um erro", afirmou o bilionário.

Musk também afirmou a sucessão é um dos problemas mais antigos e difíceis do mundo empresarial. Apesar disso, ele revelou que já identificou pessoas que poderiam assumir suas empresas caso ele impedido. "Existem pessoas específicas identificados que eu disse ao conselho: 'Se algo acontecer comigo inesperadamente, esta é minha recomendação para assumir. Portanto, em todos os casos, o conselho está ciente de quem é minha recomendação", explicou.

A decisão de Musk vai na mesma linha de outros bilionários. Bill Gates, fundador da Microsoft, já afirmou que irá doar a maior parte de seu patrimônio para sua fundação e que os filhos receberão "apenas" US$ 10 milhões cada. Mark Zuckerberg também já revelou que não deixará seus bilhões para seus dois filhos.

Quem são os herdeiros de Elon Musk?

Musk tem nove filhos. Os gêmeos Vivian e Griffin de 19 anos, os trigêmeos Kai, Saxon e Damian de 16 anos, X Æ A-XII Musk de 3 anos e Exa Dark Sideræl Musk de 2 anos. O bilionário também tem dois filhos com Shivon Zilis, a diretora da Neuralink, uma das empresas fundadas por Musk. Os nomes das crianças não foram revelados, mas elas nasceram em 2021.

O bilionário costuma ser visto com X AE A-XII em eventos e até deu a seu filho seu próprio crachá no Twitter . A mãe de Baby X, Grimes, disse que Musk o vê como seu "protegido". A boa relação com um dos caçulas, porém, não se estende para os todos os filhos. A filha transgênero de Musk anunciou no ano passado que iria mudar de nome para não ser relacionada com seu pai biológico de nenhuma maneira.