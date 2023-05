Conheça a rotina peculiar do bilionário que gasta R$ 10 milhões para ter 18 anos novamente

O bilionário americano Bryan Johnson, fundador do sistema de pagamentos Braintree, revelou em fevereiro que há dois anos iniciou uma jornada para rejuvenescer e voltar a ter o corpo de quando tinha 18 anos.

Com quase três meses após viralizar com a sua rotina incomum, Johnson ficou em evidência novamente por adotar uma nova medida drástica para buscar a juventude. Ele começou a realizar transfusões de sangue com seu pai e filho.

Qual é a rotina do bilionário para ter 18 anos novamente

Johnson começa seu dia às 5h. De acordo com a Bloomberg, logo cedo toma 24 comprimidos de suplementos e remédios. Ele se pesa em uma balança de alta precisão, que também mede o seu percentual de gordura corporal e hidratação.

Na sequência, ele ingere carotenoíde licopeno para a saúde das artérias e da pele; metformina para os intestinais; açafrão, pimenta preta e gengibre para reduzir a inflamação; zinco para complementar sua dieta vegana e ainda uma microdose de lítio para o cérebro.

A ingestão é seguida por um treino de 1 hora, distribuído entre 25 exercícios físicos. O suco verde, que ele chama de gigante verde, item que não pode faltar no check da lista do mundo fitness, vem depois.

Ao longo do dia, ele mantém uma rotina de alimentação saudável, com pratos adaptados de acordo com os resultados dos exames. O americano tem ainda um limite diário de 1.977 calorias, nenhuma de origem animal.

Mensalmente, o bilionário realiza diversos exames médicos, como ressonâncias magnéticas, colonoscopias, ultrassons, testes cognitivos e outros protocolos mais avançados e feitos apenas em institutos de pesquisa. Segundo Johnson, ele é acompanhado por uma equipe de 30 médicos com objetivo de rejuvenescer cada órgão do corpo do bilionário.

Com informações de Marcos Bonfim