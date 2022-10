Morre Robbie Coltrane, o 'Hagrid' de 'Harry Potter'

O 'Mundo Bruxo' (e o 'Trouxa') hoje, com pesar, erguem suas varinhas ao céu. Um dos gigantes mais amados da Warner, Robbie Coltrane — que interpretou 'Hagrid' em todos os filmes do "Harry Potter" — partiu nesta sexta-feira, 14, aos 72 anos, deixando um rastro de saudades para as crianças e adultos que o acompanharam por quase 10 anos nos cinemas.

No início de 2022, o ator participou do especial de 20 anos da franquia de Harry Potter com um emocionante relato sobre sua atuação nos oito filmes.

"O legado desses filmes é que a geração de meus filhos os mostrará para os filhos deles. Então, você pode assisti-los daqui a 50 anos, fácil. Eu não estarei aqui, infelizmente, mas Hagrid estará..."

Coltrane deixa a esposa Rhona Gemmell e dois filhos, Spencer e Alice.

Do que morreu o "Hagrid", interpretado por Robbie Coltrane?

De acordo com o site Deadline e o The Hollywood Reporter, a agente do artista confirmou que Coltrane morreu em decorrência de uma doença que já tratava à dois anos. O ator estava na Escócia, em um hospital próximo à sua casa.

"Para mim, pessoalmente, vou me lembrar dele como um cliente leal. Além de ser um ator maravilhoso, ele era inteligente, brilhantemente espirituoso. Após 40 anos orgulhosamente sendo chamada de sua agente, sentirei muito a falta dele", destacou Belinda Wright, agente de Coltrane, em comunicado oficial. Ela pediu também privacidade para a família nesse momento.

Para além de Hagrid: quem é Robbie Coltrane?

Reconhecido principalmente pelos trabalhos em Harry Potter, Coltrane também teve outras grandes produções de peso na carreira. Em 1983, ficou reconhecido pela série de comédia "Alfresco" e, 10 anos mais tarde, também atuou para a série britânica "Cracker".

Entre os grandes filmes de sucesso dos quais participou, estão "The Flash Gordon" e outros três filmes da franquia de "007", com papel de "Valentin Zukovsky".

Além dos filmes de ação, Robbie Coltrane deu voz a "Lorde Dingwall" (pai de "Merida") na animação "Valente"

Reconhecido pela Academia

Pelos trabalhos em "Cracker", Coltrane recebeu três prêmios BAFTA na categoria de "Melhor Ator". Em 2006, também foi reconhecido pela Ordem do Império Britânico (OBE) pelos trabalhos que realizou ao longo de sua carreira.

Além de levar as estatuetas, o ator recebeu indicações outros prêmios famosos da Academia pela atuação em "National Treasure", série de drama e "Tutti Frutti".

