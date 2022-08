Harry Potter: saga pode ter novo spin-off produzido pela Warner Bros; entenda

Após a trilogia de Animais Fantásticos, ambientada no universo da Saga de Harry Potter, a autora J. K. Rowling parece estar em novas negociações com a Warner Bros para um possível spin-off do mundo bruxo.

De acordo com o Daily Mail, Rowling já teria inclusive fechado um acordo há seis meses com a produtora para uma série, disponibilizada pelo streaming da HBO. A reportagem afirma, no entanto, que David Zaslav, CEO da Warner Bros, se recusou a comentar sobre tais negociações.

Ainda não há informações sobre qual será a temática do suposto spin-off, mas a série deve estar ambientada no universo bruxo desenvolvido pela autora.

Recuperação após Animais Fantásticos

O spin-off pode vir para recuperar o universo de Harry Potter após a trilogia de Animais Fantásticos, que passou por uma série de fricções com o público após a divulgação de frases transfóbicas no Twitter de J. K. Rowling e o envolvimento de Johnny Deep — que, à época, ainda estava em julgamento pelas acusações de Amber Heard.

O terceiro filme da trilogia, que estreou em abril deste ano, teve uma das piores estreias de toda a saga Harry Potter, com um total de US$ 400,5 milhões na bilheteria global. O primeiro filme, Animais Fantásticos e Onde Habitam (2016), por sua vez, alcançou o total de US$ 814 milhões.

