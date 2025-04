Morre Nicky Katt, ator de 'Escola do Rock', aos 54 anos

O ator Nicky Katt, conhecido por interpretar personagens explosivos no cinema e na televisão, morreu aos 54 anos. A informação foi confirmada por seu representante legal, John Sloss, que preferiu não divulgar detalhes sobre a causa do falecimento. Katt construiu uma carreira sólida no mercado audiovisual, destacando-se por papéis de forte presença e temperamento agressivo.

Natural da Dakota do Sul, onde nasceu em maio de 1970, Katt começou a atuar ainda criança em séries populares da época. Com o passar dos anos, consolidou seu espaço em Hollywood ao trabalhar com diretores como Richard Linklater, Christopher Nolan e Steven Soderbergh.

Em “Jovens, Loucos e Rebeldes”, ele interpretou Clint Bruno, um estudante provocador que deixou sua marca em uma cena de briga em uma festa escolar. A fala debochada “só vim aqui para chutar traseiros e beber cerveja” se tornou uma das mais lembradas do filme.

Entre 2000 e 2004, atuou na série “Boston Public”, no papel de Harry Senate, um professor de métodos controversos que, em uma das cenas mais polêmicas, utiliza balas de festim em sala de aula para capturar a atenção dos alunos e evitar uma tragédia.