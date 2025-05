Vocalista do 3 Doors Down revela diagnóstico de câncer e anuncia cancelamento da turnê

Em uma postagem em seu perfil no Instagram, Brad Arnold, vocalista do 3 Doors Down, compartilhou uma notícia com seus seguidores que está com um tipo de câncer avançado.

O músico, de 46 anos, informou que foi diagnosticado com carcinoma de células escamosas, um tipo agressivo de câncer que afetou seus rins e se espalhou para os pulmões, atingindo o estágio 4. Devido à gravidade do diagnóstico, a banda foi forçada a cancelar a turnê que estava programada.

Arnold relatou que começou a se sentir mal nas semanas anteriores e, após exames médicos, descobriu a doença. Apesar do diagnóstico desafiador, o cantor demonstrou uma postura positiva e disse:

“É estágio 4, o que não é muito bom, mas acredito que com fé em Deus, tudo é possível. Não tenho medo.” Ele também pediu aos fãs que o tivessem em suas orações e sugeriu que ouvissem a música “It's Not My Time”, como uma maneira de se conectar com ele nesse momento.

Com uma carreira consolidada desde os anos 1990, o 3 Doors Down alcançou grande sucesso no início dos anos 2000 com canções como “Kryptonite” e “Here Without You”. O último álbum da banda, Us and the Night, foi lançado em 2016.

Atualmente, o 3 Doors Down é formado, além de Arnold, por Chris Henderson (guitarra), Greg Upchurch (bateria), Chet Roberts (guitarra) e Justin Biltonen (baixo).