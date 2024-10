'Monstros': Irmãos Menendez ganham nova audiência após revelarem supostas evidências de abuso

Depois do sucesso de "Monstros" na Netflix, que conta a história dos irmãos Menendez, o caso ganhou uma nova dimensão. Nesta quinta-feira, 3, uma nova audiência judicial para Erik e Lyle Menendez foi agendada para 29 de novembro.

O caso será revivido na Justiça mais de 28 anos após a condenação dos irmãos pelo assassinato dos pais — pouco tempo depois da história estrear no streaming e captar mais de 19,5 milhões de visualizações na primeira semana após a estreia. O título já consta no top 10 de 89 países, de acordo com a Netflix.

Novo destino para os irmãos Menendez?

A nova audiência foi anunciada por George Gascón, promotor do Distrito de Los Angeles, em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira. O motivo seria a descoberta de novas evidências que indicam que Erik e Lyle foram supostamente molestados pelo próprio pai, José Menendez.

"Recebemos provas. Recebemos uma fotocópia de uma carta que supostamente foi enviada por um dos irmãos a outro membro da família, falando sobre ele ser vítima de abuso sexual", disse Gascón na coletiva. "Também temos evidências fornecidas pela defesa, pelos advogados deles, de que um dos membros da banda Menudo alegou que foi molestado pelo pai. Nenhuma dessas informações foi confirmada".

A depender da análise das novas evidências, a nova audiência pode mudar o destino de Erik e Lyle, condenados a prisão perpétua em penitensiárias diferentes. É possível que haja um novo julgamento e até mesmo uma nova sentença. Por ora, nenhuma decisão foi tomada.

"Neste momento, não estamos prontos para dizer se acreditamos ou não nessas informações, mas estamos aqui para dizer que temos uma obrigação moral e ética de revisar o que nos foi apresentado e tomar uma decisão baseada na possibilidade de uma nova sentença, se eles merecem ser re-sentenciados — embora eles claramente sejam os assassinos", relatou Gascón na coletiva. "É preciso decidir se eles permanecem na prisão ou não, se já não estão presos há anos e já pagaram sua dívida para com a sociedade. Se há evidências que não foram apresentadas ao tribunal naquela época, talvez um júri tivesse chegado a uma conclusão diferente", comentou ele.

Entenda o caso da série 'Monstros', baseado na história real dos Menendez

A trama da temporada de "Monstros" é baseada em um dos crimes mais chocantes dos Estados Unidos, quando Lyle e Erik Menendez, jovens da alta sociedade americana, assassinaram seus pais, José e Kitty Menendez, em sua mansão em Beverly Hills, na Califórnia. O crime ocorreu em 20 de agosto de 1989 e causou grande comoção na época, devido à brutalidade dos assassinatos e ao perfil dos envolvidos.

Os irmãos, que na época tinham 21 e 18 anos, dispararam 12 vezes com espingardas contra os pais, resultando em suas mortes. Após o crime, eles tentaram criar álibis e, inicialmente, não foram considerados suspeitos pelas autoridades quando foram julgados separadamente. No entanto, com o passar do tempo, investigações mais detalhadas, além de inconsistências em seus depoimentos, levaram à prisão de Lyle, em março de 1990, e, três dias depois, de Erik.

O julgamento foi amplamente coberto pela mídia, e os irmãos não negaram sua responsabilidade pelos assassinatos. O caso foi julgado em 1995, em sessões separadas, o que gerou ainda mais curiosidade e especulação do público. A defesa dos irmãos alega que eles cometeram os assassinatos por medo de suas vidas após um extenso histórico de abusos morais e abusos sexuais feitos pelo pai.

Imbrólio jurídico

Entre 1998 e 1999, a Corte de Apelações da Califórnia e a Suprema Corte da Califórnia analisaram o caso, mas decidiram por manter as condenações de Erik e Lyle. A revisão do caso foi recusada.

Na época, os irmãos entraram com petições no Tribunal Distrital dos Estados Unidos e no Tribunal de Apelações do Nono Circuito dos Estados Unidos, que também foram negadas. No ano passado, em maio, os dois solicitaram uma nova audiência utilizando como pretexto as supostas evidências de que o pai molestou o cantor Roy Rosselló, da banda porto-riquenha Menudo.

(Com Fernando Olivieri)