Mocidade Alegre é campeã do carnaval de SP em 2023; veja notas das escolas

A Mocidade Alegre levou o título de campeã do carnaval de 2023 em São Paulo. As notas foram apuradas na tarde desta terça-feira, 21, no Sambódromo do Anhembi, na capital paulista.

O desfile da Mocidade Alegre teve como tema o primeiro samurai negro do Japão, Yasuke. Com 270 pontos, a escola conquistou o 11º título da sua história. Em segundo lugar, ficou a Mancha Verde, seguida da Império de Casa Verde.

Quatro jurados avaliaram os desfiles das 14 escolas de samba do Grupo Especial, com notas de 8 a 10 em nove categorias. As primeiras colocadas se apresentarão de novo no sambódromo no sábado, 25 de fevereiro, no tradicional Desfile das Campeãs.

Em 2022, além das cinco primeiras colocadas do Grupo Especial, desfilaram as duas escolas que tiveram as maiores notas no Grupo de Acesso 1 e a vencedora do Grupo de Acesso 2. As duas agremiações do Grupo Especial que tiveram as piores notas -- Unidos de Vila Maria e Estrela do Terceiro Milênio -- vão para o Grupo de Acesso 1.

Veja as notas das escolas de samba de SP em 2023:

Mocidade Alegre: 270 Mancha Verde: 269,9 Império de Casa Verde: 269,9 Acadêmicos do Tatuapé: 269, 9 Dragões da Real: 269,8 Tom Maior: 269,8 Independente Tricolor: 269,7 Águia de Ouro: 269,6 Gaviões da Fiel: 269,6 Barroca Zona Sul: 269,5 Acadêmicos do Tucuruvi: 269,4 Rosas de Ouro: 269,2 Unidos de Vila Maria*: 269,1 Estrela do Terceiro Milênio*: 269,1

*Unidos de Vila Maria e Estrela do Terceiro Milênio foram rebaixadas para o Grupo de Acesso 1.

Como é escolhida a escola de samba campeã?

As escolas são avaliadas em nove categorias: bateria, samba-enredo, harmonia, evolução, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente e mestre-sala e porta-bandeira. Cada uma delas é avaliada por quatro jurados diferentes e, ao final, a menor nota é descartada.

Após a somatória de todas notas, o quesito fantasia foi usado como primeiro critério de desempate em 2023. Os critérios seguintes foram, nessa ordem, mestre-sala e porta- bandeira, samba, evolução, alegoria, enredo, bateria e harmonia.

Quando é o desfile das campeãs do Carnaval 2023?

O desfile com as seis melhores colocadas acontece no próximo sábado, 25.