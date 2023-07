'Missão Impossível 7 - Acerto de Contas': veja data de estreia e onde assistir

Os fãs de "Missão Impossível" que se preparem: um novo filme da saga chega aos cinemas nesta semana. Seguindo uma sequência que comemora 27 anos de existência em 2023, a Paramount Pictures lança amanhã o sétimo filme da franquia: "Missão Impossível 7: Acerto de Contas - Parte 1".

O longa-metragem promete trazer Ethan Hunt (Tom Cruise) e os demais agentes da FMI ainda mais imparáveis contra um novo inimigo, maior e mais poderoso. O novo capítulo chega com uma pretensão tão alta quanto o penhasco do qual o ator se jogou para a produção do filme: o longa teve investimento de US$ 290 milhões, valor mais da franquia até o momento.

Para ter uma ideia, o último filme da sequência, lançado em 2018, alcançou a marca de US$ 791,7 milhões em bilheteria mundial. Seu custo de produção, no entanto, foi de US$ 250 milhões.

Quando estreia "Missão Impossível 7: Acerto de Contas - Parte 1"?

O mais novo filme da franquia "Missão Impossível" tem estreia marcada para esta quinta-feira, 13. A pré-estreia acontece nessa quarta-feira, 12.

Veja o trailer de "Missão Impossível 7: Acerto de Contas - Parte 1"

Quem está no elenco de "Missão Impossível 7?"

O elenco conta, além de Cruise, com Hayley Atwell, Rebeca Ferguson, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Esai Morales, Ving Rhames e Simon Pegg.

Qual é a sinopse do "Missão Impossível 7"?

Veja a sinopse do filme: "Ethan Hunt, agente do FMI, aventura-se novamente em 'Missão Impossível - Acerto de Contas Parte 1', sétimo longa da série de filmes "Missão Impossível".

Quantos filmes tem a franquia "Missão Impossível"?

Até o momento, a franquia conta com sete filmes.

Qual é a sequência certa de "Missão Impossível"?

A franquia "Missão Impossível" completa em 2023 27 anos de idade. O primeiro filme foi lançado em 1996. Veja a ordem correta dos filmes:

Missão: Impossível (1996) Missão: Impossível 2 (2000) Missão: Impossível 3 (2006) Missão: Impossível - Protocolo Fantasma (2011) Missão: Impossível - Nação Secreta (2015) Missão: Impossível - Efeito Fallout (2018) Missão: Impossível - Acerto de Contas: Parte 1 (2023)

Quantos anos tem Tom Cruise?

O ator completou 61 anos em 2023.