"Barbie" ou "Oppenheimer"? Tom Cruise tem a solução; veja os melhores memes

No dia 20 de julho chega ao cinema dois dos filmes mais esperados de 2023: Barbie (Greta Gerwig) e Oppenheimer (Christopher Nolan). Opostos no gênero — "Barbie" é uma comédia romântica e "Oppenheimer" está classificado como guerra e drama —, ambas as produções têm reunido milhares de fãs mundo afora, que se decidem sobre qual dos dois longas verão no cinema no dia da estreia.

A "rivalidade" foi crescendo ao longo dos últimos dois meses, virou meme na internet e foi tomando proporções tão grandes que até mesmo atores famosos, como Tom Cruise e Matt Damon, comentaram suas preferências para o mês de julho. Claro, tudo na base da brincadeira.

Tom Cruise prefere "Barbie" ou "Oppenheimer"?

O protagonista de Missão Impossível, filme que também tem estreia marcada para julho, postou uma foto nesta quarta-feira, 28, mostrando seus ingressos para "Indiana Jones", "Barbie" e "Oppenheimer". Na legenda, ele pede que os fãs se dividam para assistir aos dois filmes.

"Este verão está repleto de filmes incríveis para assistir nos cinemas. Esses são só alguns que não conseguimos mais esperar para ver nas telonas. Parabéns, Harrinson Ford, pelos 40 anos de Indiana Jones e por criar um dos personagens mais icônicos da história do cinema. Você nos deu incontáveis horas de felicidade. Adoro uma sessão dupla, e não há nada mais explosivo (ou mais rosa) do que uma com 'Oppenheimer' de Christopher Nolan e 'Barbie' de Greta Gerwig", escreveu no post.

Tom Cruise, no entanto, não foi o único que prezou pela "paz" entre os fandoms. Em entrevista à Vanity Fair, em maio deste ano, Matt Damon — que está no elenco de "Oppenheimer" — também garantiu que o dia 20 terá sessão dupla. "As pessoas podem ver dois filmes em um final de semana. 'Oppenheimer' é um deles!”, brincou o ator. Damon tem quatro filhas e chegou a admitir que as meninas podem querer ver "Barbie" antes do filme no qual estrela. “Talvez elas vejam dois filmes naquele final de semana", concluiu.

Os melhores memes de Barbie x Oppenheimer

Mas ainda melhor que o "apelo" dos atores pela paz e fim da rivalidade entre Barbie e Oppenheimer são os memes que os internautas criaram para falar sobre o dia de estreia. Nas redes sociais, o público avança na criação de imagens e texto sobre os filmes. Veja os melhores:

"Quais são seus planos para o dia 21 de julho?

Eu: primeiro Oppenheimer para as gargalhadas e risadinhas, depois Barbie para os aspectos filosóficos e sérios da vida".

They: What are your plans for 21st July? Me: pic.twitter.com/OVtog7eI2L — Bring Me Memes (@BringMemes74750) June 12, 2023

Ele saindo da sessão de Oppenheimer e indo assistir Barbiepic.twitter.com/fW9AxzYDyK https://t.co/5kRT15rcym — savio (@ilosthngs) June 28, 2023

Nós saindo do Oppenheimer e indo direto pra Barbie pic.twitter.com/NNXVaV7Zhl — Ornitier, ominous sunray ☀️ (@Lazulikhan) June 25, 2023

"As pessoas vendo Barbie antes é selvagem. A agenda precisa ser:

Café preto e um cigarro

Oppenheimer lá pelas 11h (o filme tem três horas)

mimosas e um brunch

Barbie lá pelas 6, 7 da noite

jantar, drinks e clube"

people seeing barbie first are wild. the schedule needs to be

black coffee and a cigarette

oppenheimer around 11 (its 3 hours)

mimosas and brunch

barbie around 6/7

dinner, drinks, club https://t.co/oRxWJmE2xm — trish (@ULTRAGLOSS) June 26, 2023

"Eu no caminho de ver Barbie depois de Oppenheimer"

Me on my way to see Barbie after Oppenheimer https://t.co/rDSZJVmhlT pic.twitter.com/w2arWx7v2b — Okiro (@TheFirstOkiro) June 21, 2023

"Eu vendo Barbie e Oppenheimer no mesmo dia"

me watching barbie and oppenheimer on the same day https://t.co/oyErbZ6sMQ pic.twitter.com/0tsdWCzHDu — kira 👾 (@kirawontmiss) June 28, 2023

"As pessoas vendo Barbie no cinema / Os que estão vendo Oppenheimer na sala ao lado"

"As pessoas depois de ver Oppenheimer e as pessoas que assistiram à Barbie saindo do cinema ao mesmo tempo"

Good day to all the #Oppenheimer and #Barbie enjoyers out there pic.twitter.com/MoGivGMAM2 — Alex From Florida 🐊 (@floridian_alex) June 21, 2023

"Os fãs de Barbie e Oppenheimer no estacionamento do cinema no dia 21 de julho"

Barbie & Oppenheimer audience at the parking lot of a theatre on July 21st pic.twitter.com/0ohjwqTS4w — beyza misses chandler (@beyzanurapaydin) June 27, 2023

"Eles viveram uma vida à espera de Oppenheimer e Barbie"

Their entire lives have led up to the Oppenheimer / Barbie release pic.twitter.com/w2FgLwhDg1 — Yann (@yannhatchuel) June 26, 2023

"O crossover de Barbie e Oppenheimer já começou"



The Barbie/Oppenheimer crossover has begun pic.twitter.com/16zESO1TAY — Stone Cold Jane Austen (@AbbyHiggs) June 28, 2023

Elenco de "Barbie" e "Oppenheimer"

"Oppenheimer" conta com elenco composto por Cillian Murphy, Florence Pugh, Jack Quaid, Matthew Modine, Matt Damon, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Josh Hartnett, Kenneth Branagh, Gary Oldman, Rami Malek, Gustaf Skarsgard, Dane DeHaan, Jason Clarke e Casey Affleck.

Já "Barbie" traz Margot Robbie, Ryan Gosling, Dua Lipa, Hari Nef, Emma Mackey, Ana Cruz Kayne, Sharon Rooney, Issa Rae, Kate McKinnon, Nicola Coughlan e Alexandra Shipp.

O curioso é que mesmo diametralmente opostos, os dois filmes tiveram o mesmo orçamento: US$ 100 milhões.

Quando estreia "Barbie" nos cinemas?

O filme estreia no dia 20 de julho nos cinemas brasileiros.

Quando estreia "Oppenheimer" nos cinemas?

O filme estreia no dia 20 de julho nos cinemas brasileiros.