Miss Brasil 2021: cearense Teresa Santos vence concurso

A cearense Teresa Santos, de 23 anos, é a vencedora do Miss Universo Brasil 2021 e vai representar o país no Miss Universo no dia 12 de dezembro em Israel.

O resultado foi divulgado nesta terça-feira, 9, durante a transmissão do evento. A final foi gravada no cruzeiro “Vumbora pro Mar” no último final de semana.

Gabriela Lacerda, de 19 anos, do Piauí, e Carol Valença, 27, de Sergipe, terminaram em 2º e 3º lugares, respectivamente.

Natural de Fortaleza, mas criada no município de Maranguape, Teresa é estudante de psicologia, modelo e empresária do ramo de semi-joias. Esta é a sua segunda participação no Miss Universo Brasil. A primeira foi em 2018, quando ficou em 3º lugar.