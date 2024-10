Mingau, do Ultraje a Rior, tem alta um ano após levar tiro na cabeça

O músico e baixista Mingau, 57, do grupo Ultraje a Rigor, recebeu alta nesta segunda-feira, 7, um ano após ser baleado na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria do artista. Mingau estava internado no Hospital São Luiz, unidade do Itaim, zona sul de São Paulo, e foi para uma clínica de reabilitação.

“Agradecemos a todos os profissionais que cuidaram do meu pai até aqui - médicos, enfermeiros e técnicos, fisioterapeutas, fonoterapeutas e também o pessoal da segurança e de limpeza que o ajudaram a evoluir até a alta hospitalar. Agora, estamos com o planejamento do tratamento elaborado pelas novas equipes em mãos e vamos encarar essa fase com muito carinho”, afirmou Isabella Aglio, filha do músico, em um comunicado.

Mingau foi baleado em setembro de 2023 e ficou mais de quatro meses internado na Unidade de Terapia Intensiva do São Luiz até ter alta no começo deste ano. Nele, foram feitas uma cranioplastia, procedimento que fez a reparação de parte do crânio com uma prótese, e também uma cirurgia emergencial logo depois do ataque.