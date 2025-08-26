Campanha da American Eagle com Sydney Sweeney não vai salvar empresa das tarifas de Trump, diz BofA

A propaganda da American Eagle com a atriz Sydney Sweeney gerou uma alta nas ações logo depois de seu lançamento e, além de tudo, causou polêmica nas redes sociais. Mas, para o Bank of America, nem mesmo Sweeney poderá manter as ações da companhia de jeans em alta.

Logo após o lançamento da campanha, as ações da American Eagle atingiram valores entre US$ 12,28 e US$ 13,00 por ação, com um aumento significativo em comparação ao preço de US$ 10,20 registrado antes do anúncio. Em 24 horas, a capitalização de mercado da empresa saltou de US$ 3,33 bilhões para US$ 3,73 bilhões, um crescimento de 12%. Nesta segunda-feira, 25, a empresa fechou o pregão em queda de 2,72%.

Segundo o BofA, "embora a American Eagle tenha cortado custos nos últimos anos, não há muitas outras alavancas que a empresa possa usar".

"A American Eagle e a Aerie estão em posições difíceis para lidar com tarifas; não achamos que nenhuma das marcas tenha muito poder de precificação", disseram os analistas do banco. "Estamos preocupados que os resultados mais fáceis já tenham sido alcançados e que os gastos com marketing continuem abaixo dos concorrentes", afirmaram.

A empresa se aproveitou, com o lançamento da campanha de Sweeney, de uma alta impulsionada, em partes, graças ao crescente interesse de investidores de varejo, que impulsionaram o papel da companhia nas plataformas de discussão financeira, como Reddit, onde a comunidade WallStreetBets se mostrou entusiasmada com a valorização da marca, coroando Sweeney como a nova "rainha das meme stocks".

"Não atribuímos grande probabilidade de que o impulso desta campanha possa influenciar totalmente os negócios a longo prazo", escreveram analistas do BofA.

No ano, os papéis da American Eagle acumulam queda de 23%.