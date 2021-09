Lewis Hamilton comprou mesa para designers negros irem ao Met Gala

Com o tema “In America: A Lexicon of Fashion” (em português, um vocabulário sobre as expressões da moda na América), nem todas as celebridades que compareceram ao Met Gala 2021 estavam à caráter. E muitos recorreram a designers europeus, fugindo das peças de designers norte-americanos.

Em uma espécie de reparação, o piloto Lewis Hamilton comprou uma mesa para o evento e convidou três designers. Theophilio, Kenneth Nicholson e Jason Rembert dividiram a mesa com os estilistas Law Roach, Alton Mason, Kehlani e os atletas Miles Chamley-Watson e Sha'Carri Richardson.

Hamilton, que agora é um veterano do Baile do Met, explicou sua decisão de voltar os holofotes para os talentos americanos. “O Met é o maior evento de moda do ano e, para esse tema, eu queria criar algo que fosse significativo e gerasse uma conversa”, disse à Vogue. “Para que, quando as pessoas nos virem todos juntos, isso colocará esses designers negros no topo das mentes das pessoas.”

Para o piloto, tanto o esporte quanto a moda são mercados importantes para a inclusão. O heptacampeão de Fórmula 1 criou a Comissão Hamilton no ano passado para melhorar a representação dos negros no esporte do Reino Unido.

“Estamos vivendo em uma época em que a diversidade e a inclusão são tão importantes, e é por isso que comecei esta organização dentro do meu próprio esporte”, disse Hamilton. “Percebi que é muito parecido na indústria da moda. Muitas marcas e designers jovens não têm as mesmas oportunidades, então é isso que realmente me fez criar”.

Hamilton foi ao evento com uma criação de Kenneth Nicholson, um terno completo com uma camisa de renda até os pés.

Looks marcantes

Alexandria Ocasio-Cortez (AOC)

A congressista democrata compareceu à cerimônia com um look, no mínimo, inusitado. Em linha com os ideais que defende, o vestido branco marcou presença com os dizeres em vermelho: "Tax the Rich" (taxem os ricos). Em uma entrevista anterior ao evento, a deputada contou que o intuito é debater o apoio fiscal a negócios de pessoas negras nos Estados Unidos. O vestido foi criado pela designer de moda Aurora James.

Cara Delevingne

A modelo e atriz britânica compareceu ao evento com um colete produzido por Maria Grazia Chiuri, da Dior, com os dizeres “Peg the Patriarchy”. “Se alguém não souber o significado, vai ter que pesquisar. É sobre o empoderamento feminino e a igualdade de género”, disse Cara à Vogue.

Chiuri é conhecida por incluir referências aos direitos das mulheres em suas criações, como as camisetas “We All Should Be Feminists” (em tradução, devemos todos ser feministas), inspiradas na escritora Chimamanda Ngozi Adichie.

Asap Rocky

Além de chamar a atenção ao chegar ao evento ao lado de Rihanna, uma das figuras mais aguardadas da noite, o rapper estava vestido com uma colcha de retalhos. Visto como um meme nas redes sociais, a peça tem seu lado histórico, visto que a colcha de retalhos foi criada na Guerra de Independência dos Estados Unidos. A roupa do rapper foi produzida pelo estilista norte-americano Eli Russell Linnetz.