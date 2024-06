Médicos do Egito antigo já tentaram tratar câncer com cirurgia, aponta estudo

O câncer é considerado uma doença moderna. Bem, talvez tenhamos de discutir isso. De acordo com textos médicos do antigo Egito, curandeiros da época já tinha conhecimento do problema. Agora, novas evidências de um crânio com mais de 4 mil anos revelam que médicos daquela civilização podem ter tentado tratar certos tipos de câncer com cirurgia.

O crânio pertencia a um homem que tinha entre 30 e 35 anos quando morreu e está na coleção do Duckworth Laboratory da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Desde meados do século 19, cientistas estudam a superfície marcada do crânio, incluindo lesões que acreditam representar danos de tumores malignos. Os arqueólogos consideram o crânio, rotulado como 236 na coleção, um dos exemplos mais antigos com sinais de câncer, datando de entre 2686 a.C. e 2345 a.C.

Recentemente, porém, pesquisadores examinaram mais de perto as cicatrizes dos tumores com um microscópio digital e tomografia computadorizada (TC). Detectaram sinais de cortes ao redor dos tumores, sugerindo que instrumentos metálicos foram usados para remover os tumores. Os cientistas relataram as descobertas na revista Frontiers in Medicine.

Ainda não se sabe se os médicos tentaram remover os tumores enquanto o paciente ainda estava vivo, ou se eles foram removidos depois da morte do homem.

Segundo a CNN, os cientistas também encontraram lesões cancerígenas em um segundo crânio da coleção Duckworth. Rotulado E270 e datado de 664 a.C. a 343 a.C., pertencia a uma mulher adulta com pelo menos 50 anos. A equipe identificou três lesões onde tumores malignos danificaram o osso.