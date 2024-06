Jogos de hoje, quinta-feira, 6; onde assistir ao vivo e horários

Os jogos internacionais e de seleções mundiais com Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e amistosos. Dentro dos jogos brasileiros, o destaque fica com o Campeonato Paulista feminino, no confronto entre Palmeiras e Pinda Ferroviária.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Eliminatórias Copa do Mundo 2026

16h - Egito x Burquina Fasso - Cazé TV (Youtube)

Campeonato Paulista feminino

19h - Palmeiras x Pinda Ferroviária - Centauro (Youtube)

Amistosos internacionais

13h - Gibraltar x País de Gales - Star+

- - 15h45 - Holanda x Canadá - SporTV

2ª Divisão Equatoriana