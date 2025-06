CEO da OpenAI afirma que inteligência artificial já supera trabalho de funcionários juniores

Para Sam Altman, CEO da OpenAI, a inteligência artificial já supera os funcionários juniores ao desempenhar tarefas complexas que antes exigiam supervisão constante. Em entrevista durante o Snowflake Summit 2025, ele afirmou que agentes de IA estão assumindo funções semelhantes às de colaboradores iniciantes, com gestores atuando como supervisores dessas equipes digitais. Altman destacou que, em breve, essas tecnologias poderão ajudar a "descobrir novos conhecimentos" e resolver problemas empresariais desafiadores, ampliando seu papel nas organizações.

“Você ouve pessoas dizendo que o trabalho delas agora é atribuir tarefas a vários agentes, avaliar a qualidade, entender como tudo se encaixa, dar feedback... e isso soa muito parecido com o trabalho de um gestor com uma equipe de funcionários ainda relativamente juniores”, disse Altman durante o Snowflake Summit 2025, em conversa com o CEO da Snowflake Computing, Sridhar Ramaswamy.

A principal conversa do evento discutiu como as organizações podem gerar impacto imediato com o uso da IA. Na semana passada, o CEO da Anthropic, Dario Amodei, alertou sobre a tecnologia da IA ser suficiente para acabar com 50% dos empregos de nível iniciante.

“Eu apostaria que no próximo ano, em alguns casos limitados, e pelo menos de forma modesta, começaremos a ver agentes capazes de nos ajudar a descobrir novos conhecimentos ou encontrar soluções para problemas de negócios que não são nada triviais”, acrescentou Altman.

Em entrevista ao site Business Insider, a economista da Revelio Labs, Zanele Munyikwa, comentou sobre sua análise de anúndios de vagas online e o impacto da IA desde o lançamento do ChatGPT, da OpenAI, no final de 2022.

Segundo a reportagem, nos últimos três anos, a proporção de vagas que podem ser feitar por IA caiu 19%. A especialistas apontou cargos como administradores de banco de dados e especialistas em TI como os mais vunerávies, sofrendo uma queda de contratação de 31%.

No último trimestre, a Shopify afirmou que passou a cobrar justificativa sobre o por quê uma vaga aberta não pode ser preenchida com as funcionalidades de uma inteligência artificial. Já o Duolingo informou que pretende substituir trabalhadores terceirizados por plataformas de IA.

Em fevereiro, a OpenAI lançou o GPT-4.5, que Altman descreveu como “o primeiro modelo que realmente parece conversar como uma pessoa reflexiva.” Ele ressaltou ainda que se trata de uma tecnologia “gigantesca” e “cara”. Por enquanto, o uso está limitado aos assinantes do plano Pro, devido à falta de unidades de processamento gráfico.

Outro lançamento recente da empresa foi o Codex, um agente de IA criado para auxiliar desenvolvedores em tarefas como escrita de código, correção de erros e execução de testes. De acordo com Altman, a ferramenta já está em uso por engenheiros da própria OpenAI. Ao contrário de chatbots convencionais, o Codex consegue interagir com softwares externos e executar ações práticas, como fazer uma reserva em um restaurante.