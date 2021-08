'Matrix 4': sequência ganha trailer e título oficial na CinemaCon

A Warner Bros revelou o título e o trailer oficial do quarto filme da sequência 'Matrix' nesta terça-feira, durante a CinemaCon 2021. O longa vai chamar 'The Matrix: Resurrections' e será o primeiro filme desde 2003, quando foi lançado 'The Matrix Revolutions'. O filme está programado para ser lançado em 22 de dezembro deste ano, tanto no cinema quanto na HBO Max.

De acordo com relatos do Deadline, o trailer começa com Neil Patrick Harris conversando com Neo, interpretado por Keanu Reeves. A história se passa em São Francisco e mostra Neo preso em um mundo tedioso, muito similar ao seu primeiro 'eu' no filme de 1999. O trailer passa a impressão que ele não está entendendo o que está acontecendo à sua volta.

"Estou louco?" questiona Neo. “Não usamos essa palavra aqui”, diz o terapeuta, interpretado por Harris. Reeves entra em contato com Trinity, interpretado por Carrie Anne Moss, em um café: “Já nos conhecemos?”, pergunta Trinity a Neo. E então, aparece uma cena com uma dose se comprimidos azuis em uma pia, com a música "White Rabbit" de Jefferson Airplane no fundo.

Em seguida, é exibida uma foto de Neo, que aos poucos vai se transformando em um velho no espelho. Morpheus, mais jovem, diz a Neo “hora de voar”, entregando-lhe uma pílula vermelha. E após muitos saltos, cambalhotas no ar, caratê e todos as acrobacias que esperamos da sequência Matrix.

Ainda não se sabe quando o trailer chegará às redes sociais. Os relatos das imagens foram feitas apenas pelo público do CinemaCon até então.

No ano passado, algumas fotos dos bastidores do filme foram vazadas na internet. De acordo com o site TMZ, os atores Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Neil Patrick Harris haviam sido vistos reunidos pelas ruas de Berlim, mas sem nenhum tipo de figurino ou acessório.

more pictures of the matrix 4 cast arriving in the film set pic.twitter.com/dLkaSJAD9k — 🧘🏻‍♀️ K⃣ A⃣ L⃣ L⃣ E⃣🧍🏻‍♀️ (@kallewickans) June 23, 2020

