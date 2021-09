Matrix 4: 'Resurrections' ganha primeiro trailer oficial; assista

A Warner Bros já havia revelado o título e o trailer oficial do quarto filme da sequência 'Matrix' no mês passado, durante a CinemaCon 2021. Agora, o trailer -- que conta com muita ação -- foi liberado para todo mundo assistir. O longa vai chamar 'The Matrix: Resurrections' e será o primeiro filme desde 2003, quando foi lançado 'The Matrix Revolutions'. O filme está programado para ser lançado em 22 de dezembro deste ano, tanto no cinema quanto na HBO Max.

O trailer começa com Neil Patrick Harris conversando com Neo, interpretado por Keanu Reeves. A história se passa em São Francisco e mostra Neo preso em um mundo tedioso, muito similar ao seu primeiro 'eu' no filme de 1999. O trailer passa a impressão que ele não está entendendo o que está acontecendo à sua volta.

"Estou louco?" questiona Neo. “Não usamos essa palavra aqui”, diz o terapeuta, interpretado por Harris. Reeves entra em contato com Trinity, interpretado por Carrie Anne Moss, em um café: “Já nos conhecemos?”, pergunta Trinity a Neo. E então, aparece uma cena com uma dose se comprimidos azuis em uma pia, com a música "White Rabbit" de Jefferson Airplane no fundo.

Em seguida, é exibida uma foto de Neo, que aos poucos vai se transformando em um velho no espelho. Morpheus, mais jovem, diz a Neo “hora de voar”, entregando-lhe uma pílula vermelha. E após muitos saltos, cambalhotas no ar, caratê e todos as acrobacias que esperamos da sequência Matrix.

No ano passado, algumas fotos dos bastidores do filme foram vazadas na internet. De acordo com o site TMZ, os atores Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Neil Patrick Harris haviam sido vistos reunidos pelas ruas de Berlim, mas sem nenhum tipo de figurino ou acessório.

more pictures of the matrix 4 cast arriving in the film set pic.twitter.com/dLkaSJAD9k — 🧘🏻‍♀️ K⃣ A⃣ L⃣ L⃣ E⃣🧍🏻‍♀️ (@kallewickans) June 23, 2020

