Matheus Pires, participante de No Limite, é diagnosticado com varíola dos macacos

O diretor pedagógico Matheus Pires, que participou da atual edição do reality show No Limite, foi diagnosticado com varíola dos macacos, de acordo com comunicado publicado em sua conta oficial do Instagram.

A publicação informa que o carioca começou a apresentar sintomas no início desta semana, fez o exame e teve o diagnóstico confirmando na quarta-feira, 6.

A equipe do ex-participante disse que ele está estável e pediu "energias positivas para que ele se recupere o quanto antes e possa logo estar de volta".