MasterChef: quem saiu no episódio desta terça-feira, 19? Veja momento da eliminação

No episódio da última terça-feira, 19, MasterChef Brasil atingiu um marco importante com a eliminação de dois participantes.

Na prova de eliminação, os participantes foram desafiados pelo chef Diego Lozano a preparar um entremet – uma sobremesa da culinária francesa, cuja origem remonta à Idade Média.

O desafio testou não apenas a habilidade técnica dos cozinheiros, mas também sua capacidade de inovação e criatividade.

Prova inicial: a dinâmica das equipes

Antes dessa prova decisiva, os competidores se dividiram em equipes para atender 15 críticos gastronômicos, com o auxílio das campeãs Elisa Fernandes e Dayse Paparoto, que trouxeram seus conhecimentos para dar suporte durante o desafio.

A estratégia e a execução foram fundamentais para garantir que as equipes superassem as expectativas dos exigentes críticos.

O top 4 formado após eliminações

Com as eliminações de Guilherme e Leonela, o Top 4 da 12ª temporada do MasterChef Brasil foi definido, composto por Daniela, Felipe B., Glória e Rodrigo. Esses quatro participantes seguem firmes em sua jornada em busca do cobiçado título de MasterChef Brasil.

Veja o momento da eliminação: