Como fazer ecoturismo na Costa Rica?

A Costa Rica, localizada na América Central, é um destino mundialmente reconhecido pela sua biodiversidade exuberante e por ser um dos países mais verdes do planeta.

Com florestas tropicais, vulcões ativos, praias paradisíacas e uma grande diversidade de fauna, o país oferece uma experiência única para os turistas que buscam uma conexão profunda com a natureza, além de ser um dos principais destinos de ecoturismo, promovendo atividades que buscam integrar a conservação ambiental com o turismo responsável.

Quem deseja visitar esse paraíso deve saber que o melhor período para viagens é entre dezembro e abril, durante a alta temporada, quando o clima é mais seco. Já de maio a novembro, a baixa temporada, é marcada pelas chuvas, mas os preços tendem a ser mais acessíveis, e o verde das florestas fica ainda mais vibrante.

Quais são as principais atrações ecoturísticas?