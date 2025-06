A Feira do Livro anuncia programação, com Raphael Montes, Pedro Bandeiras e outros autores; confira

A quarta edição da Feira do Livro acontecerá entre os dias 14 e 22 de junho na Praça Charles Miller, no bairro do Pacaembu, em São Paulo. O festival literário, com entrada gratuita, divulgou nesta quinta-feira, 5, sua programação com cerca de 200 autores confirmados.

Entre os destaques internacionais estão a portuguesa Lídia Jorge, o francês Panayotis Pascot e o argentino Pedro Mairal. Do Brasil, participarão o ator Lázaro Ramos, a filósofa Marilena Chaui e o escritor Raphael Montes, autor da novela “Beleza Fatal”.

As atividades se dividirão entre o Palco Petrobras, montado na praça, e o Auditório Armando Nogueira, localizado dentro do Estádio do Pacaembu. O evento irá marcar os 40 anos da redemocratização brasileira com uma mesa de debates no dia 14, às 13h45, com o historiador Carlos Fico e o jornalista Eugênio Bucci.

Tênicas contemporâneas serão tratadas em debates sobre meio ambiente, cultura afro-brasileira, teologia, jornalismo e empreendedorismo racial. A guerra em Gaza também será abordada em encontros com os autores Milton Hatoum, Lina Meruane, Alexandra Lucas Coelho e Ghayath Almadhoun.

Segundo o diretor geral do evento, Paulo Werneck, a feira "traz o espírito de mistura, de múltiplas vozes" por ocorrer em espaço público. A programação mistura autores conhecidos e nomes do circuito underground, em temáticas que cruzam o pop com o erudito.

Neste ano, será lançado o Espaço Rebentos, voltado ao público infantil, com atividades de contos, bate-papos e oficinas. A curadoria é assinada pelas jornalistas Juliana Vettore e Jaqueline Silva. Estão confirmadas participações de autores como Pedro Bandeira e Daniel Kondo.

Jaqueline Silva explica que a programação infantil também abordará temas contemporâneos e promoverá a imaginação com histórias sobre personagens diversos, como "um elefante fora de ritmo", "um cupcake aventureiro" e "gatos voadores".

A Tenda das Oficinas oferecerá atividades de xilogravura, isogravura, carimbos botânicos e bordado. Os autores darão autógrafos na Livraria dos Autores, operada pela Livraria da Travessa.

Estão previstas 150 editoras e livrarias expositoras, com programação própria em três tablados: Espaço Motiva Tablado Literário, Tablado Literário Mário de Andrade e Tablado Literário das Bancadas.

A Feira do Livro é organizada pela Associação Quatro Cinco Um, pela Maré Produções e pelo Ministério da Cultura, via Lei Rouanet. A Motiva oferecerá transporte gratuito entre a Estação Paulista do metrô e a praça, das 11h às 21h em dias úteis e das 10h às 21h nos fins de semana e feriados.

Confira a programação de A Feira do Livro

Sábado, 14/6

Palco Petrobras

10h15: Abertura

12h: “Um milhão de ruas”, com Fabrício Corsaletti e Ricardo Terto

13h45: “40 anos de democracia”, com Carlos Fico e Eugênio Bucci

15h30: “O fascismo que fala português”, com Fernando Rosas e Pedro Doria

17h15: Encontro com Marilena Chaui

19h: “Do rio Negro ao Tietê”, com Drauzio Varella e Ricardo Cardim

Auditório Armando Nogueira

10h30: “50 anos de liberdade”, com Lídia Jorge, Fernando Rosas e Mário Lúcio

12h15: “Série audiovisual Palavra expressa”, com Verônica Stigger

14h15: “Alfabeto russo”, com Marina Berri e Bruno Gomide

16h: “Lugares onde não estou”, com Paloma Vidal e Laura Liuzzi

17h45: “O escutador”, com Carlos Marcelo

Espaço Rebentos

11h: Pocket-show da banda Barbatuques

13h: Bate-papo com Silvana Rando

15h: Oficina “Como montar seu gato alado”, com Camila Sardinha

17h: Bate-papo com Edimilson de Almeida Pereira sobre a poesia para crianças

Domingo, 15/6

Palco Petrobras

10h15: “O livro que me escreveu”, com Cuti e Mário Lúcio

12h: “Misericórdia”, com Lídia Jorge

13h45: “De Marte à favela”, com Aline Midlej e Edu Lyra

15h30: “Entre nós”, com Aline Bei e Bruna Dantas Lobato

17h15: Encontro com Ruth Wilson Gilmore

19h: “A boba da corte”, com Tati Bernardi

Auditório Armando Nogueira

10h30: “40 anos de democracia: desigualdades”, com Mariana Almeida e Pedro Fernando Nery

12h15: Encontro com Edmilson de Almeida Pereira

14h15: “Gaza está em toda parte”, com Alexandra Lucas Coelho

16h: “Cair do cavalo”, com Panayotis Pascot

17h45: “Antes de dar nomes ao mundo”, com Adriana Lisboa e Julia de Carvalho Hansen

Espaço Rebentos

11h: Pocket-show Fera Neném

13h: “Preto é lindo!”, oficina de desenho e impressão com carimbos, com Gabriel Furmiga

15h: Lançamento Ruth Rocha e Anna Flora

17h: “Fabulações cantadas”, contação de histórias cantada com Zélia Vitória Cavalcanti e Péricles Cavalcanti

Segunda, 16/6

Palco Petrobras

15h30: “Racismo e antirracismo nas escolas”, com Iza Cortada, Moa Simplicio e Raquel Santos

17h15: “Só sei que foi assim”, com Octavio Santiago

19h: “Pensando bem”, com Mayra Cotta e Milly Lacombe

Espaço Rebentos

12h30: Bate-papo sobre poesia indígena com Auritha Tabajara

15h: Bate-papo sobre bibliodiversidade na infância com Renata Nakano

17h: Bate-papo com Augusto Massi e Daniel Kondo sobre o livro “Eletricista” (Elo)

Terça, 17/6

Palco Petrobras

15h30: “Novas páginas”, com Lavínia Rocha e Andressa Marques

17h15: Mesa com Daniela Arrais e Ryane Leão

Espaço Rebentos

12h30: Contação de história com Sophia Pinheiro e Zenaide Denardi

15h: Leitura compartilhada do livro *Leotolda*, com Renata Nakano

17h: Contação de histórias e oficina de ioga para pais e crianças com Zenaide Denardi e Pedro Figueiredo

Quarta, 18/6

Palco Petrobras

15h30: Encontro com Ignácio de Loyola Brandão

17h15: Homenagem a Dom Phillips com Alessandra Sampaio e Tom Phillips

19h: “Na cena do crime”, com Raphael Montes + Edyr Augusto

Espaço Rebentos

12h30: Bate-papo com Lavínia Rocha sobre práticas antirracistas e o livro *O que você pensa quando falo África?*

15h: Bate-papo com Isabel Malzoni e Ananda Luzs sobre a violência nas favelas

17h: Oficina de desenhos feios com Caró Lago

Quinta, 19/6

Palco Petrobras

12h: “Alexandrinos heroicos”, com Paulo Henriques Britto e Glauco Mattoso

13h45: “Do vulcão ao plástico”, com Veronica Stigger e Vinicius Portella

15h30: “Adolescência”, com Lola Aronovich, Luciana Temer e Juliana Borges

17h15: “Estrada para lugar nenhum”, com Paris Marx

19h: “Membranas e nervos”, com Lina Meruane e Jorge Carrión

Auditório Armando Nogueira

10h30: “Sobre o que falamos”, com Ana Kiffer, Cadão Volpato e Ana Cristina Braga Marques

12h15: “Da contagem nos dedos à inteligência artificial”, com Marcelo Viana

14h15: “O primeiro leitor”, com Luiz Schwarcz

16h: “A lei do boi, da bala e da Bíblia”, com Mariana Celano Amaral, Ana Silva Rosa, Luciana Silva Reis

17h45: “O dono da palavra”, com Yamaluí Kuikuro Mehinaku

Espaço Rebentos

11h: Contação dos livros *Jacaré, não!* e *A menina que morava no chuveiro* com Antonio Prata

13h: Bate-papo sobre a contação de histórias indígenas e a criação do podcast “Pavulagem”

15h: Bate-papo com Paulo Henriques Britto, Caco Galhardo e Fabrício Corsaletti

17h: Bate-papo sobre meio ambiente nos livros atuais com Estevão Azevedo e Vitor Bellicanta

Sexta, 20/6

Palco Petrobras

12h: “Viagem no país da crônica”, com Humberto Werneck e Luís Henrique Pellanda

13h45: “Cartas aos filhos”, com Marcelo Rubens Paiva e Martha Nowill

15h30: “O vício dos livros”, com Afonso Cruz e Jorge Carrión

17h15: Encontro com Lina Meruane

19h: Encontro com Amara Moira

Auditório Armando Nogueira

10h30: “Para Gostar de Ler”, com Cecilia Arbolave e Jiro Takahashi

12h15: “Eu vim de lá”, com Oscar Nakasato e Cassiana der Haroutiounian

14h15: Encontro com a Quatro Cinco Um

16h: “Domingo no parque”, com Jochen Volz, Renata Lucas e Pollyana Quintella

17h45: “Você deu em pagamento o meu país”, com Ghayath Almadhoun e Josoaldo Lima Rêgo

Espaço Rebentos

11h: Roda de leitura para bebês com Rafaela Deiab e Tieza Tissi

13h: Bate-papo sobre a criação das ilustrações com Renato Moriconi, Rodrigo Andrade e Vítor Rocha

15h: Leitura encenada de *Sabor paciência* com Julia Corrêa e Mayara Constantino

17h: Bate-papo com Sidnei Nogueira e Luciana Itanifé sobre religiões de matriz africana

Sábado, 21/6

Palco Petrobras

10h15: “Feliz aniversário, Machado de Assis”, com Hélio de Seixas Guimarães

12h: Encontro com Beatriz Bracher

13h45: Homenagem a Antonio Cícero com leitura de poemas e canções

15h30: Encontro com Leonardo Fróes

17h15: “Foro na Feira”, episódio especial ao vivo com Fernando de Barros e Silva

Auditório Armando Nogueira

10h30: Encontro com Marilene Felinto

12h15: Encontro com Eduardo Giannetti

14h15: “Infinita”, com Camila Maccari e Izabella Cristo

16h: “Envelhecer no Brasil”, com Mary Del Priore

17h45: “Pelo buraco da fechadura”, com Ugo Giorgetti e Mario Prata

Espaço Rebentos

11h: Bate-papo com Cidinha da Silva e Marcelo D'Salete sobre o livro *O mar de Manu*

13h: Pterossauros do Brasil com Luiz Eduardo Anelli

15h: Bate-papo com Andrea Del Fuego e Pedro Bandeira

17h: Bate-papo sobre literatura japonesa para pequenos com Janaina Tokitaka e Lúcia Hiratsuka

Domingo, 22/6

Palco Petrobras

10h15: “Comida comum”, com Neide Rigo

12h: “Por que gritamos”, com Elisama Santos

13h45: “A obra de Sueli Carneiro”, com Cidinha da Silva

15h30: “Na nossa pele”, com Lázaro Ramos e Ronilso Pacheco

17h15: Encontro com Pedro Mairal

Auditório Armando Nogueira

10h30: “Reparação: memória e reconhecimento”, com Luciana da Cruz Brito e Bianca Santana

12h15: “A arte de plantar”, com Leonardo Fróes

14h15: “Pensar com as mãos”, com Marília Garcia

16h: “Bestiários”, com Sofia Mariutti e María Ospina Pizano

Espaço Rebentos