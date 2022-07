Loteria dos EUA sorteia prêmio de R$ 2,6 bilhões; veja como apostar

A loteria americana Mega Millions vai sortear um prêmio de US$ 480 milhões de dólares, equivalente a R$ 2,6 bilhões de reais, nesta sexta-feira (15). A loteria é conhecida mundialmente tanto pelos robustos prêmios quanto pela quantidade de pessoas não-americanas que participam do concurso.

No Brasil, a Mega Millions já tem sua fama. Atualmente, milhares de brasileiros já apostam em loterias fora do país, através de sites que vendem os bilhetes oficiais fora dos Estados Unidos. No site TheLotter, por exemplo, é possível comprar fazer uma aposta a partir de 5 dólares.

Este ano, quatro concursos da Mega Millions foram ganhos, com o maior prêmio sendo de US$ 426 milhões, em janeiro. O prêmio mais recente foi de US$ 20 milhões, no Tennesee em 15 de abril.

Confira os maiores prêmios da Mega Millions:

US$ 1,537 bilhão, na Carolina do Sul em 23 de outubro de 2018

US$ 1,050 bilhão, em Michigan em 22 de janeiro de 2021

US$ 656 milhões, em Illinois, Kansas e Maryland em 30 de março de 2012

US$ 648 milhões, na Califórnia e na Geórgia em 17 de dezembro de 2013

US$ 543 milhões, na Califórnia em 24 de julho de 2018

US$ 536 milhões, em Indiana em 8 de julho de 2016

US$ 533 milhões, em Nova Jersey em 30 de março de 2018

US$ 522 milhões, na Califórnia em 7 de junho de 2019

US$ 516 milhões, na Pensilvânia em 21 de maio de 2021

US$ 480 milhões em jogo na noite desta sexta-feira

Como apostar na Mega Millions?

Ao entrar no site da TheLotter, vá até a página da Mega Millions e escolha os números que deseja apostar. São cinco números principais e um número extra. Então, é só clicar em JOGAR na parte inferior da tela que representantes da TheLotter vão comprar um bilhete oficial em seu nome nos Estados Unidos. Ele ficará disponível na sua conta pessoal antes do sorteio ser realizado.

Caso você ganhe, a TheLotter irá te avisar sobre seu prêmio através de um e-mail automático. Sua conta será creditada automaticamente com os seus ganhos. Você também pode ver o seu ganho e os dados do sorteio correspondente a qualquer hora na seção Ganhos da sua conta online. Vale lembrar que o site não cobra comissões. Caso você não consiga viajar para retirar seu prêmio, as loterias americanas esperam até um ano para que o ganhador receba o valor.

Brasileira já ganhou o prêmio

Uma usuária do TheLotter acertou os 5 números principais no sorteio de 26 de setembro de 2017, e foi a primeira ganhadora brasileira da Mega Millions. A brasileira levou para casa um prêmio de US$ 1 milhão.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega Millions será realizado na terça-feira, 19, às 23h59 EST. Devido à diferença de horário, no Brasil isso corresponde às quartas e sábados, às 00h, hora de Brasília. Para garantir sua participação no próximo sorteio, é importante ressaltar que você precisa jogar online e finalizar seu pedido dentro do tempo indicado pelo cronômetro na parte superior da tela.