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China registra mais de 22 milhões de pontos de recarga para veículos elétricos até maio

Os dados foram divulgados pela Administração Nacional de Energia e refletem o avanço da infraestrutura que sustenta a expansão da frota de veículos elétricos no país

(BYD/Divulgação)

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China2Brazil
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Agência

Publicado em 24 de junho de 2026 às 15h00.

A China encerrou maio de 2026 com 22,497 milhões de pontos de recarga para veículos elétricos, um aumento de 44,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela Administração Nacional de Energia e refletem o avanço da infraestrutura que sustenta a expansão da frota de veículos elétricos no país.

Do total, os pontos de recarga públicos somaram 4,951 milhões, crescimento de 25,9% na comparação anual. A potência média por equipamento chegou a 48,89 kW, alta de 8,9%, o que indica o aumento da capacidade de recarga rápida nas estações espalhadas pelo país.

Já os pontos de recarga privados alcançaram 17,546 milhões de unidades, com avanço de 51,4% em relação a maio de 2025. Além disso, a capacidade total instalada desses carregadores atingiu 151 milhões de kVA.

Os dados da Administração Nacional de Energia mostram que a expansão se concentrou no segmento privado, que responde pela maior parte da infraestrutura instalada, enquanto a rede pública mantém ritmo de crescimento e eleva a potência média dos carregadores.

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