Nem Haaland nem Mbappé: Cristiano, Messi e Neymar dominam as redes sociais da Copa 2026

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar lideram o ranking de jogadores da Copa do Mundo de 2026 em número de seguidores nas redes sociais, mesmo diante do avanço de nomes como Haaland e Mbappé dentro de campo.

O cenário reforça a diferença entre desempenho esportivo e alcance digital, com os três atletas mantendo forte presença global em plataformas como Instagram, X e Facebook.

Cristiano Ronaldo, que na quarta-feira estabeleceu um novo recorde ao se tornar o primeiro jogador a marcar em seis Copas do Mundo diferentes, ocupa a primeira posição com ampla vantagem. O ex-atacante do Real Madrid, de 41 anos, reúne cerca de 950 milhões de seguidores somando Instagram, X e Facebook. São aproximadamente 668 milhões no Instagram, 110,1 milhões no X e 172,5 milhões no Facebook.

Os números consolidam o atacante como o jogador com maior alcance digital do futebol mundial, enquanto ele segue na busca pelo milésimo gol da carreira, marca próxima de ser alcançada.

“As redes sociais consolidaram o papel dos jogadores como plataformas de influência global, ampliando sua relevância além do desempenho esportivo”, afirmou em declarações enviadas à Agência EFE Wagner Leitzke, chefe de Negócios da Agência End to End, empresa que busca conectar torcedores, marcas e entidades esportivas.

Cristiano Ronaldo: português é o primeiro jogador a marcar gols em seis Copas diferentes (Paul Ellis/AFP)

Na comparação direta, Cristiano Ronaldo mantém vantagem significativa sobre Lionel Messi, atual artilheiro da Copa do Mundo de 2026 com cinco gols em duas partidas e maior goleador da história dos Mundiais, com 18 gols. O argentino soma cerca de 510 milhões de seguidores no Instagram e 117 milhões no Facebook, sem conta ativa no X (antigo Twitter).

Neymar aparece na terceira posição do ranking. O atacante, que ainda não estreou na Copa de 2026 e aguarda seus primeiros minutos em Miami, integra a lista de convocados após campanha de torcedores e ex-jogadores. O jogador do Santos mantém forte presença digital, mesmo após redução de protagonismo em campo.

O atacante, que também atuou pelo Paris Saint-Germain (PSG), acumula 236,5 milhões de seguidores no Instagram, 62,2 milhões no X e 92,1 milhões no Facebook. A visibilidade nas redes permanece como um dos principais ativos comerciais do jogador.

O nome de Neymar segue associado a forte demanda publicitária, com marcas explorando sua exposição digital e sua capacidade de engajamento em diferentes plataformas.

Lionel Messi durante o jogo entre Argentina x Áustria, pela Copa do Mundo Fifa 2026, no dia 22 de junho de 2026 (Photo by Paul ELLIS / AFP) (Paul ELLIS/AFP)

Segundo Ivan Martinho, professor de marketing esportivo da ESPM, o atleta mantém relevância no mercado. “Onde Neymar está, há atenção e novas histórias”, afirmou o especialista.

Na sequência, aparece Kylian Mbappé, campeão mundial em 2018 e finalista em 2022, que disputa a artilharia da Copa de 2026 com Messi. O francês soma 131,3 milhões de seguidores no Instagram, 19,3 milhões no X e números semelhantes no Facebook.

Erling Haaland fecha a lista entre os principais nomes. O atacante norueguês reúne 42,5 milhões de seguidores no Instagram, 11,1 milhões no X e quase 20 milhões no Facebook. Ambos ainda têm trajetória em andamento e potencial de crescimento no ambiente digital.

Que horas começa Brasil x Escócia?

Data e horário de Brasil x Escócia: 24 de junho de 2026, às 19h (Brasília) (local – Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos)

24 de junho de 2026, às 19h (Brasília) (local – Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos) Local: no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).

no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Confronto: Brasil x Escócia – Grupo C.

Brasil x Escócia – Grupo C. Arbitragem: Cesar Ramos, auxiliado por Alberto Morin e Marco Bisguerra (trio mexicano).

Onde assistir Brasil x Escócia?

TV aberta: Globo e SBT.

Globo e SBT. TV fechada: SporTV e NSports

SporTV e NSports Streaming: CazéTV (YouTube, Twitch, Amazon Prime Video) e Globoplay (getv). A CazéTV transmitirá gratuitamente em 4K.

*Com informações da Agência EFE.