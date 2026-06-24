Nova versão do Seedance aposta em vídeos mais longos e maior controle narrativo

O Seedance 2.5, nova versão do modelo de geração de vídeos da ByteDance, deve ser lançado no início de julho com mudanças relevantes na capacidade de produção e edição de conteúdo, segundo informações divulgadas pela empresa.

O sistema amplia a duração dos vídeos gerados para até 30 segundos e passa a suportar 50 referências multimodais, o maior número do setor, além de reforçar recursos de controle e edição posterior. O modelo permite ajustes em cenas já criadas, com modificação de movimentos e continuidade narrativa.

Em relação ao Seedance 2.0, a nova versão mantém a geração em alta resolução e foca na controlabilidade. O modelo passa a trabalhar com mais dados simultâneos, preservando coerência entre cenas e consistência das regras físicas ao longo dos vídeos.

A evolução também amplia o uso industrial da tecnologia. No setor automotivo, pode ser aplicado na simulação de cenários extremos para treinar sistemas de direção autônoma. Na robótica, permite testar ações em ambientes virtuais antes da execução no mundo real. Já na indústria, pode ser usado na criação de simulações de processos produtivos e treinamento de sistemas de inspeção.

O avanço do Seedance está ligado ao ecossistema de inteligência artificial da Volcano Engine. A empresa apresentou recentemente o Doubao 2.1 Pro, com melhorias em programação, agentes inteligentes e modelos visuais, e afirma ter alcançado desempenho superior ao Claude Opus 4.6 em testes internos.

Segundo a companhia, o modelo já processa mais de 180 trilhões de tokens por dia, e a Volcano Engine detém 49,5% do mercado chinês de serviços de MaaS, de acordo com a IDC.