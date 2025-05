Lionel Richie é confirmado no 'The Town 2025' após 10 anos sem se apresentar no Brasil

O festival The Town confirmou Lionel Richie como uma das atrações internacionais em 2025.

O cantor americano fará a sua apresentação no palco The One em 13 de setembro, no Autódromo de Interlagos, marcando seu retorno ao Brasil após quase 10 anos sem apresentações no país.

Entre as músicas de seu repertório estão hits do R&B e do soul, como Hello, All Night Long e Endless Love, esta última em dueto com Diana Ross. O artista vendeu mais de 100 milhões de discos ao longo da carreira e integra o seleto grupo de vozes que ajudaram a moldar a música pop dos anos 1980.

Com trajetória iniciada na banda The Commodores, Richie acumulou clássicos como Easy e Sail On. Em carreira solo, emplacou músicas que seguem populares entre as gerações. Easy é, inclusive, a faixa mais executada do cantor no Brasil nos últimos cinco anos, seguida por Stuck On You e Endless Love. Já We Are The World, parceria com Michael Jackson, tornou-se um dos singles mais regravados da história.

Outros nomes confirmados

O The Town 2025 será realizado entre 6 e 14 de setembro em São Paulo, com line-up internacional e nacional distribuído em diversos palcos.

No mesmo dia da apresentação de Lionel Richie (13 de setembro), o palco Skyline será comandado por Mariah Carey. Jessie J e Ivete Sangalo também integram a programação.

Line-up inclui pop, rock e talentos periféricos

Entre os outros destaques anunciados estão:

6 de setembro: Green Day , Sex Pistols , Bruce Dickinson , Iggy Pop , Capital Inicial e CPM 22 .

, , , , e . 12 de setembro: Backstreet Boys e Jota Quest .

e . 14 de setembro: Katy Perry, Camila Cabello, J Balvin e Iza.

"Palco Quebrada" celebra a música periférica

Uma das novidades da edição será o palco Quebrada, dedicado a artistas da periferia, com nomes como MC Hariel, Criolo, Kayblack e Belo, que será o embaixador do espaço. Haverá também batalhas de rimas e iniciativas voltadas à diversidade musical.