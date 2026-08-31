Eddie Murphy planeja retorno à TV após mais de 25 anos, diz site

A possível volta de Eddie Murphy à televisão está sendo negociada. Segundo informações do The InSneider, divulgadas pelo portal Omelete, o ator e comediante conversa para estrelar uma nova série desenvolvida por Matthew Weiner, criador de Mad Men.

Ainda tratada como rumor, a produção teria como destino o Peacock, em parceria com a 101 Studios. Detalhes sobre a trama e os demais nomes envolvidos no elenco ainda não foram divulgados.

Caso o acordo seja fechado, Murphy vai retornar a uma série roteirizada após décadas. O ator começou a ganhar projeção nacional na televisão nos anos 1980, quando integrou o elenco do Saturday Night Live.

Depois, consolidou a carreira no cinema com filmes como Um Tira da Pesada, O Professor Aloprado, Dr. Dolittle e Um Príncipe em Nova York.

Os filmes estrelados por Eddie Murphy somam mais de US$ 3,8 bilhões em bilheteria nos Estados Unidos e Canadá, ultrapassando US$ 6,7 bilhões globalmente.

Essa arrecadação o colocou como o sexto ator mais rentável do cinema norte-americano em 2015. Outra marca registrada da sua carreira teve início com Um Príncipe em Nova York, quando passou a interpretar múltiplos personagens no mesmo filme com uso marcante de maquiagem e próteses.