Linkin Park é anunciado como atração principal da final da Champions League em 2025

O Linkin Park será a principal atração do UEFA Champions League Final Kick Off Show, promovido pela Pepsi®, que acontecerá no dia 31 de maio de 2025, na Munich Football Arena, antes da grande final da UEFA Champions League. O show promete ser um marco para os fãs de música e futebol, com a banda trazendo uma mistura de clássicos e novas canções para o palco.

Após um hiato de sete anos, o Linkin Park retornou com o lançamento de From Zero, sua primeira música inédita desde 2018. Durante a apresentação na final do campeonato, o grupo promete uma performance que celebra seu legado, ao mesmo tempo em que apresenta sua nova fase musical.

Para a ocasião, a banda preparou um remix exclusivo que mistura seus riffs emblemáticos com os sons e imagens da UEFA Champions League. A estreia ao vivo desse remix será um dos pontos altos do evento, que será assistido por milhões de pessoas ao redor do mundo.

"Com o nosso novo álbum e a digressão em andamento, ficamos impressionados com a energia dos fãs. Estamos ansiosos para compartilhar essa energia no UEFA Champions League Final Kick Off Show e esperamos que nossa performance seja inesquecível", declarou o Linkin Park em nota.

See you at the @ChampionsLeague final in Munich. Tune in to the #PepsiKickOffShow on May 31st, 2025. pic.twitter.com/vYjkkyjWUo — LINKIN PARK (@linkinpark) April 16, 2025

Guy-Laurent Epstein, co-diretor administrativo da UC3, também destacou a importância do show: "Este será um momento espetacular, com uma das bandas mais icônicas do mundo se apresentando ao vivo minutos antes da final da UEFA Champions League. Em parceria com a Pepsi, continuamos a aprimorar a experiência dos fãs, tanto no estádio quanto para os milhões de telespectadores globalmente", afirmou Epstein.