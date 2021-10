'Lightyear': filme que conta origem de Buzz do 'Toy Story' ganha teaser

A Pixar divulgou nesta quarta-feira, 27, o primeiro teaser de 'Lightyear', animação que vai contar a origem do personagem que inspirou o Buzz Lightyear de 'Toy Story'.

Angus MacLane, animador de "Os incríveis", "Procurando Nemo", "Up" e "Wall-e", é o diretor do filme. A estreia do filme está prevista para junho de 2022.

O personagem principal será dublado por Chris Evans, ator conhecido por viver o Capitão América em "Os vingadores". No Twitter, o ator comemorou:

"As animações foram uma grande parte da minha infância. Foram minha fuga. Minhas aventuras. Meus sonhos. Foram minha primeira janela para a magia de contar histórias e representar. À Pixar e a Angus MacLane, ‘Obrigado’ nem chega perto."

Animated movie were an enormous part of my childhood. They were my escape. My adventures. My dreams.

They were my first window into the magic of storytelling and performing.

To @pixar and @AngusMacLane:

‘Thank you’ doesn’t even come close❤️#Lightyear pic.twitter.com/DD1N7aYhKT

— Chris Evans (@ChrisEvans) October 27, 2021