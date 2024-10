Lançamentos da Netflix em novembro de 2024: veja os filmes e as séries

O mês de novembro traz um clima mais fresco e a contagem regressiva para o fim do ano. E a Netflix está preparada para esse período, com uma série de lançamentos que vão agradar diferentes públicos. Entre as novidades, destaca-se a tão aguardada segunda temporada de “Arcane”, o lançamento da série de ficção “Senna” e o retorno de sucessos como “Cobra Kai” e “Outer Banks”.

Para os filmes, destaque para o lançamento de “Meninas Malvadas: O Musical”, o drama baseado em fatos reais “JOY” e a chegada do clássico “Homem-Aranha” à plataforma.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix em novembro de 2024:

Séries que entram na Netflix em novembro

Casamento às Cegas: Argentina | 06/11/2024

Contagem Regressiva: Jake Paul vs. Mike Tyson | 07/11/2024

Outer Banks: Temporada 4 – Parte 2 | 07/11/2024

Mr. Plankton | 08/11/2024

Arcane: Temporada 2 – Parte 1 | 09/11/2024

Nova Cena | 12/11/2024

SPRINT: Temporada 2 | 13/11/2024

Cobra Kai: Temporada 6 – Parte 2 | 15/11/2024

Zumbiverso: Sangue Novo | 19/11/2024

Ritmo + Flow: Temporada 2 | 20/11/2024

A Imperatriz: Temporada 2 | 22/11/2024

Irracional | 28/11/2024

Senna | 29/11/2024

Thre Trunk | EM BREVE

Um Espião Infiltrado | EM BREVE

Filmes que entram na Netflix em novembro

Natal Sangrento | 01/11/2024

Homem-Aranha | 01/11/2024

Superbad – É Hoje | 01/11/2024

A Flor do Buriti | 03/11/2024

Saudade Fez Morada Aqui Dentro | 05/11/2024

Meninas Malvadas: O Musical | 06/11/2024

Pedro Páramo | 06/11/2024

Sintonia de Natal | 06/11/2024

Um Amor Feito de Neve | 13/11/2024

Piano de Família | 22/11/2024

JOY | 22/11/2024

Eike: Tudo ou Nada | 24/11/2024

Documentários e especiais que entram na Netflix em novembro

O Retorno do Rei: Queda e Ascensão de Elvis Presley | 13/11/2024

Nossos Oceanos | 20/11/2024

Conteúdo infantil e família que entra na Netflix em novembro

Mistérios da Barbie: O Grande Resgate | 01/11/2024

Os Padrinhos Mágicos: Um Novo Desejo | 14/11/2024

Enfeitiçados | 22/11/2024

