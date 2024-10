I Am Creation: plataforma de filmes de arte explora o design holístico e o conceito do 'morar'

Fernanda Ralston, fundadora do premiado Botanique Hotel, apresenta a plataforma I Am Creation, onde são comercializados filmes de arte de até 15 minutos sobre pensadores e criadores contemporâneos.

A iniciativa marca a retomada de Fernanda no mercado brasileiro, desde que se mudou para a California, em 2021, ao vender o hotel.

A primeira edição de filmes da plataforma I Am Creation, The Language of Home, foca no conceito do "Morar", com cinco vídeos de arte e uma introdução explicativa, nos quais a especialista Kimberly Garner explora como os objetos e os espaços onde vivemos podem influenciar na maneira se percebe o mundo ao nosso redor.

Além dos vídeos, cinco peças que representam o design holístico, selecionadas por Marcela Caio para The Language of Home estão disponíveis para venda no site theodorahome.com.br.

A marca de homewear Theodora Home é parceira de Fernanda Ralston na escolha de peças que possam refletir o propósito pensado para cada um dos 5 espaços da casa. Para isso, foram escolhidos designers de longa data de Marcela Caio que pudessem inspirar o que cada um desses ambientes pode provocar através do subconsciente, em nossos sentidos, e trazer insights e transformação.

A entrada da casa, segundo estudos de Garner, representa tudo que queremos trazer para a nossa vida e o que queremos deixar “entrar” em nosso mundo. Na curadoria de Marcela Caio para este ambiente foi escolhida uma escultura ilustrada pela artista Suka Braga, uma bela peça em latão dourado, da qual emanam longos fios de seda tibetanos da artista Nau Iuasa. Já os fios tibetanos representam o fluxo da vida, do movimento da água e de rio, em alusão aos nossos próprios caminhos.

O banheiro, pensado como espaço de autocuidado, levou à criação de uma peça desenvolvida por Nara Ota, um espelho redondo, com base de quartzo natural bruto, com o verso mostrando céu e nuvens com a frase “Note to Self”.

Design Holístico: espelho para o Banheiro, Nara Ota. (Julia Herman/Divulgação)

O Living, segundo o design holístico, é o espaço mais convidativo da casa. O ambiente influencia nosso humor e nos lembra de que somos seres sociáveis, impossíveis de viverem sozinhos. Assim, dois pares de vasos de Nicoli Toldi foram escolhidos por Marcela Caio para representar essa parte da casa. Toldi reproduz as formas da natureza, e suas obras estão em vários ambientes do Botanique Hotel, empreendimento premiado internacionalmente e criado por Fernanda Ralston há 12 anos.

Para a cozinha, foram escolhidas peças de argila, feitas no torno a mão, pinceladas com dourado. Segundo o design holístico, a cozinha nutre o coração da casa, sendo ligada à prosperidade e abundância, sugeridas pelos detalhes em ouro.

Para o quarto, foi pensado um bowl de celemita para a mesa de cabeceira. Na teoria de Garner, nossas relações, emoções, e o senso de segurança estão concentradas nesse espaço. O cristal é conhecido por ajudar na ansiedade, como facilitador do sono. Na proposta, é que seja a primeira peça que vemos ao acordar e antes de deitar.

Design Holístico: bowl de celemita para o quarto (Julia Herman/Divulgação)

Os filmes de “The Language of Home”

Os filmes foram produzidos por Noah Freeman Hecht, Cineasta de Encinitas, recentemente reconhecido no Santa Barbara International Film Festival. Seu foco em temas como família e identidade lhe rendeu prêmios importantes, como o Sundance Ignite X YoungArts Fellowship Award.

“Os temas de The Language of Home é atual é baseia-se em pesquisas científicas. Não tem nada a ver com espiritualidade ou misticismo comumente associados à Califórnia. Com estes filmes, estamos aproximando uma pesquisa de ponta, da vida cotidiana, e levando o conhecimento de uma sumidade em Design Holístico como Kimberly Gardner, com o intuito de provocar pessoas a criarem espaços em suas casas que realmente apoiem sua saúde mental e física, sua transformação e evolução no mundo”, comenta Fernanda Ralston.

Ana Carolina Ralston, pesquisadora e curadora de arte independente, com atuação em instituições como a Bienal de São Paulo e o MIS-SP, o arquiteto Rodrigo Ohtake, o grafiteiro Zezão e o empreendedor cultural, Facundo Guerra compõem a segunda edição de filmes da plataforma I Am Creation, intitulada “The Creators – Coleção Brasil” .

Cada um desses pensadores tem suas mensagens traduzidas em filmes curtos de 8 minutos, dirigidos pelo cineasta Tocha Alves. “Quem tem mais de oito minutos para absorver conhecimento hoje em dia? Estes filmes curtos, trazem insights e experiências de vida assimiladas de forma mais divertida e mais efetiva do que longos workshops ou cursos longevos”, comenta Ralston.