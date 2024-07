Lançamentos da Netflix em agosto de 2024: veja os filmes e as séries

Agosto de 2024 chega com uma seleção diversificada de lançamentos na Netflix, ideal para aproveitar o inverno com maratonas de filmes, séries, documentários, conteúdos infantis e animes.

Entre os principais destaques do mês estão a quarta temporada de "The Umbrella Academy" e "Emily em Paris", além do o retorno de todas as temporadas de "Lost" e estreias aguardadas como "Kaos" e "Respira".

Para os filmes, destaque para a chegada da franquia "Missão: Impossível" e do filme "Godzilla Minus One/Minus Color", vencedor do Oscar de 2024 em melhores efeitos especiais.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix em agosto de 2024:

Séries que entram na Netflix em agosto

Manual de Assassinato para Boas Garotas | 01/08/2024

Instável: Temporada 2 | 01/08/2024

Batalha de Influencers | 06/08/2024

Casamento às Cegas: Reino Unido | 07/08/2024

The Umbrella Academy: Temporada 4 | 08/08/2024

Emily em Paris: Temporada 4 - Parte 1 | 15/08/2024

Lost: Temporadas 1 - 6 | 15/08/2024

De Volta aos 15: De Volta aos 18 | 21/08/2024

KAOS | 29/08/2024

Respira | 30/08/2024

Quando Ninguém Vê | EM BREVE

Filmes que entram na Netflix em agosto

Godzilla Minus One/Minus Color | 01/08/2024

The Karate Kid: O Desafio Final | 01/08/2024

Rebel Moon - Parte 1: Corte do Diretor | 02/08/2024

Rebel Moon - Parte 2: Corte do Diretor | 02/08/2024

Meu Sangue Ferve Por Você | 08/08/2024

Minha Fama de Mau | 14/08/2024

Missão Impossível | 15/08/2024

Missão Impossível 2 | 15/08/2024

Missão: Impossível 3 | 15/08/2024

Missão: Impossível - Protocolo Fantasma | 15/08/2024

Missão Impossível - Nação Secreta | 15/08/2024

Missão: Impossível - Efeito Fallout | 15/08/2024

A Liga | 16/08/2024

Luccas e Gi em: Dinossauros | 25/08/2024

A Libertação | EM BREVE

Documentários que entram na Netflix em agosto

Senna: O Brasileiro. O Herói. O Campeão. | 01/08/2024

Conteúdo infantil que entra na Netflix em agosto

Hotel Transilvânia | 01/08/2024

O Touro Ferdinando | 01/08/2024

A Missão de Sandy Bochechas | 02/08/2024

A Série Pokémon: Horizontes - Parte 3 | 09/08/2024

Animes que entram na Netflix em agosto