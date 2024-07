Que horas começa 'House of the Dragon'? Veja horário onde assistir ao 7º episódio

A noite de hoje promete ser tão quente quanto o fogo dos dragões do próximo episódio de "House of the Dragon". Neste domingo, 28, a série entrega seu sétimo e penúltimo episódio da segunda temporada, conhecido por ser um dos mais emblemáticos desde "Game of Thrones".

No último capítulo, os Pretos testaram encontrar montadores para os dragões selvagens de Pedra do Dragão. O dragão Seasmoke (Fumaresia) acaba incendiando a primeira escolha escolhe Adam, filho bastardo de Corlys Velaryon, como seu montador. Rhaenyra parte montada de Syrax para encontrá-lo. Daemon Targaryen segue assombrado por suas escolhas em Harenhall.

Do lado dos Verdes, Aemond Targaryen fez suas primeiras manobras como Príncipe Regente, retirando Alicent Hightower, sua própria mãe, do conselho. Liderada pela ideia de Mysaria, Rhaenyra envia comida de graça para Porto Real e faz o povo se revoltar contra os Verdes, em uma verdadeira barbárie.

Assista ao trailer do 7º episódio de 'House of the Dragon'

Que horas começa o episódio de 'House of the Dragon'?

O episódio deste domingo, 28, vai ao ar nos canais da HBO e no streaming da Max a partir das 22h.

Como assistir a 2ª temporada de 'House of the Dragon'?

A HBO exibirá o episódio para assinantes da TV por assinatura que incluam seu pacote. O capítulo estará disponível nos canais da HBO.

Também no domingo, os assinantes da plataforma Max terão acesso ao quarto episódio.

Quem faz parte do elenco de House of the Dragon?

O elenco da série também é composto por Matt Daemon, Emma D'arcy, Olivia Cooke, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, entre outros.

Onde assistir a primeira temporada de House of the Dragon?

Todos os episódios estão disponíveis no streaming da Max.

Onde assistir Game of Thrones online?

Todos os episódios das oito temporadas da série estão disponíveis no streaming da Max.